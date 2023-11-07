  • USD: 28,39 - 28,44
  • EURO: 30,50 - 30,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Özel'e tepki: Demirtaş'a selam göndermek PKK'yı selamlamaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda terör suçlarından tutuklu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala'ya selam gönderen Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e tepki gösteren Bahçeli, "Teröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuş demiştir. Demirtaş'a selam göndermek PKK'yı selamlamaktır." dedi.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Özel'e tepki: Demirtaş'a selam göndermek PKK'yı selamlamaktır
Ekleme: 7.11.2023 - 10:35 Güncelleme: 7.11.2023 - 11:16 / Editör: Ozge Selin
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Özel'e tepki: Demirtaş'a selam göndermek PKK'yı selamlamaktır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

'DAHA HUZURLU VE GÜVENLİ BİR TÜRKİYE ÖNCEĞİLİĞİMİZ'

'Siyasette, uçta yatıp ortada duranlar, suyu kesik değirmen gibi boşa dönüp duranlar, samimiyet iddiasında bulunamazlar. Siyaset; soğuk tandırdan sıcak ekmek alma hesabı yapanların, rüyasında sinek avına çıkanların, yalanı kana kana içip de bir damla hakikatı yudumlamaktan mahrum olanların harcı olamaz.

Türk siyasetinin yeni bir kalkınma hamlesine, muhtevalı bir toparlanmaya ihtiyacı vardır. Bunu da MHP ve Cumhur İttifakı gerçekleştirmeye muktedirdir. Günübirlik siyaset yapmıyoruz. Her rüzgara yelken açmıyoruz. Her söylenene kulak kabartmıyoruz.

Daha huzurlu ve güvenli bir Türkiye önceliğimiz. Bildiğiniz üzere Orhun Kitabeleri bvaştan aşağıya milli şuur ve cihan hakimiyeti ülküsüyle dolu olup bu kapsamda emsali olmayan bir millet eseridir. MHP hiçbir zaman dare görüşlü, kısa menzilli, küçük hedefli olmamıştır. Orhun Kitabeleri bu değerlendirmenin taşlara kazanmış bildirisidir.

Tarihimizin kilitli sandıkları açıldıkça içinden göz kamaştıran hazinelerin nasıl çıktığını bilen biliyor, gören görüyor.

'MİLLET BİZİZ, BİZ MİLLETİZ DEDİK'

MHP ve Cumhur İttifakı parlak bir geçmişi onurlu bir gelecekle buluşturmanın amacıyla yeni yüzyıla hazırlanıyor. Bu amaçla siyasi çalışmalarınımız devam etmektedir.

Stratejik hedeflerimizi isabetle belirledik. Muhalefet partilerinden bir adım önde olmamızın sırrı buradadır. Hiçbir zaman gönül kenarına kuyu kazmadık, öteden beri siyasetin doğruluğu kadar zamanın da doğru olması gerektiğini düşündük. İlkelerimizden ödün vermedik. İrademizden şaşmadık. Ülke ve ülkü sevdadımızı asla bahis konusu yapmadık, pazarlık malzemesi görecek kadar ufalmadık.

Eski ile yenin arasında sıkışıp kalmadık. Milletimizle iç içe olduk. Aynı hizada durduk. Millet biziz, biz milletiz dedik. Biz bakacak yüze basmayız, bastığımız yüze de asla bakmayız. Terazisi çamurdan olanların dirhemi kumdandır. İnancı sahte olanların iradesi kumandalıdır.

'DEMİRTAŞ'A SELAM GÖNDERMEK PKK'YI SELAMLAMAKTIR'

Teröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuş demiştir. Demirtaş'a selam göndermek PKK'yı selamlamaktır. Biz Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini inşa peşindeyiz. Küçülmüş siyasetçilerin zillet projelerine Türkiye'yi asla teslim etmeyeceğiz.

İkiyüzlü bir muhalefet anlayışı karşımızdadır. CHP yönetimine hakşim olan siyasi akıl hacizlidir. CHP yönetimine diyorum ki; Selahattir Demirtaş teröristtir. Ayrık otudur. Osman Kavala Sorosçudur, casustur ve cezasını çekecektir.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

Daha fazla kan dökülmemelidir. Daha fazla çocuk hayattan koparılmamalıdır. Dışişleri Bakanı'nın ABD Dışişleri Bakanı'na İsrail zulmünü bir kez daha ifade etmesi bize göre çok değerlidir. Filsitinlileri Mısır çölüne sürmek için zemin oluşturan cani zihniyetin insan ve inanç hakalrını ihlal etmesi hesabı sorulması geren bu suçtur. Bu suçun bedeli ise inşallah bu dünyada ödetilecektir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan deprem bölgesine ilişkin açıklama! 3 trilyon liradan fazla para harcanacak
Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı: Gazze'yi 'süresiz' işgal planı...
ABD'den gerilimi tırmandıracak hamle! İkiyüzlü İsrail stratejisi: Orta Doğu'daki maşasına gönderecek!
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda açıklama yapıyor
PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Ayşe Arslan öldürüldü
İnsanlıktan çıktılar! İşte soykırımın bilançosu: Keskin nişancılar çatılardan Filistinlileri katlediyor
Özgür Özel'e 9 kişilik darbe! PM seçimlerinde liste delindi, yeni muhalif grup oluştu
Dünya bunu konuşuyor: Türkler ABD’nin planını biliyordu
İsrail Gazze'yi dünyadan kopardı! Şehir karanlığa gömüldü her 10 dakikada 1 çocuk katlediliyor
66 ilde Mercek operasyonu: 715 şüpheli yakalandı
İsrail saldırısında Gazzeli bir çocuğun gözyaşları! Ya Rab diyerek ağladı…
FETÖ Özgür Özel'i böyle parlattı! Pensilvanya bağlantısı örgüt üyelerinin ifadesine yansıdı
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! CHP'de değişim yok!
Gitti baba-oğlu geldi abi-kardeş! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu yorumu: Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi
Diplomatik kaynaklar: Türkiye-ABD 2 devletli çözüm konusunda mutabık
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Ankara'da görüştü!
Bakan Işıkhan'dan emekliye zam açıklaması! 2024 Ocak'ta yeni adımlar geliyor
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a büyük şok! Hakan Fidan’ın hamlesiyle neye uğradığını şaşırdı…
CHP kurultayından geriye yine 'çöp' kaldı
Gazze alev alev yanıyor: İki buçuk milyondan fazla sivil terör devleti İsrail'in ölüm kıskacında
Bazı illere uyarı yapıldı! 7 Kasım hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

Bazı illere uyarı yapıldı! 7 Kasım hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

Elazığ'da heyecanlandıran keşif! Ağaç dikerken buldu: Önce Roma dönemine ait mozaik ardından duvarlar ortaya çıktı

Elazığ'da heyecanlandıran keşif! Ağaç dikerken buldu: Önce Roma dönemine ait mozaik ardından duvarlar ortaya çıktı

İlk evini alacaklara özel hazırlanan konut kampanyası netleşiyor! 1,20 faiz 120 ay vade ile ek şartları taşıyan herkes başvurabilecek

İlk evini alacaklara özel hazırlanan konut kampanyası netleşiyor! 1,20 faiz 120 ay vade ile ek şartları taşıyan herkes başvurabilecek

Ay yolculuğuna çıkacak! Türkiye'nin ilk uzay aracı için tarih verildi! 'Derin Uzay' araştırmalarına kapı açacak

Ay yolculuğuna çıkacak! Türkiye'nin ilk uzay aracı için tarih verildi! 'Derin Uzay' araştırmalarına kapı açacak

Dilan ve Engin Polat davasında kayyum atama talebi kabul edildi

Dilan ve Engin Polat davasında kayyum atama talebi kabul edildi

İnternetten ürün alıp satanlar dikkat! Bakanlık harekete geçiyor... Kozmetik, beyaz eşya...

İnternetten ürün alıp satanlar dikkat! Bakanlık harekete geçiyor... Kozmetik, beyaz eşya...