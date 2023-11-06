AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! CHP'de değişim yok!

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona ererken, tarihi kurultay “Özgür Özel” dedi. CHP'nin 8. Genel Başkanı olan Özgür Özel ikinci turda 812 oy alırken, Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kaldı. Tarihi seçimle beraber CHP'nin yengi genel başkanı Özgür Özel oldu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, CHP genel başkanlığına geçen Özgür Özel'in oluşturduğu kadrolar hakkında açıklamalarda bulundu.Osman Gökçek, 'Özellikle son gece bir haber almıştık. Bu Iphone 15'lerin dağıtılması, ciddi paralar dönüyor gibi iddialar ortadaydı. Aslında açılan ilk sandıklarda Kılıçdaroğlu'nun ilk açılan sandıklarda 65 oy önde olduğuna yönelik de bir haber gelmişti ama daha sonra açılan sandıklarda Özgür Bey önüne geçti. Bu işin içerisinde ciddi paralar döndüğü konusu iddiaların arasında. Bu iddiaların ne kadar doğru olup olmadığı süreç içerisinde ortaya çıkar. Çünkü şunları duymaya başladık. Bazı para alanların arasında anlaşmazlıklar olduğunu, bunların para alıp almama noktasında yarın bugün çıkıp bazı beyanatlarda bulunurlarsa, bu işler ortaya çıkarsa, bunları da kamuoyu olarak herkes öğrenmiş olacak.' dedi.Konuşmasını sürdüren Gökçek, 'Şuan da ne değişti? Bütün toplumumuza soruyorum.' dedi.CHP listelerindeki değişim hakkında konuşan Gökçek, 'Selin Sayek Böke gelmiş. 25, 26, 27. dönem olmak üzere üç dönemdir milletvekilliği yapmış şimdi burada da parti meclisindeymiş. Çok büyük bir değişiklik mi? Değil. Özgür Karabat, 27 ve 28. dönem milletvekili, 4 ay öncesine kadar da Sayın Kılıçdaroğlu'nun en yakın adamlarından bir tanesiydi. İBB'den hani çok büyük bir otobülerle ilgili ihaleler alınıyordu ya o firmaların mali müşavirliğini yapıyordu bu kişi. Ne hikmetse Ekrem İmamoğlu'nun tarafına geçmiş. Bakın, Murat Bakan 26 ve 27. dönem milletvekili... Gamze Taşçıer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınlarından 27 ve 28. dönem milletvekili, İsmail Atakan Ünver 27 ve 28. dönem milletvekili, Ensar Aytekin 27 ve 28. dönem milletvekili, Burhanettin Bulut 27 ve 28. dönem milletvekili, Sezgin Tanrıkulu 24, 25, 26, 27, ve 28. dönem milletvekili... Bunlar yine parti meclisinde. Nasıl bir değişiklik bu? CHP, aynı CHP...' şeklinde konuştu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, 'Bugün CHP Genel Başkanlığı'na Özgür Özel mi seçildi yoksa Ekrem İmamoğlu mu? Partinin içerisinde iki tane başlılık var. İBB başkanlığı değil, bütün belediye başkanları, ilçe meclis üyelerinin hiçbir tanesi Kemal Bey'in ekibinden olamayacak. Onları tasviye edecekler. Peki burayı Özgür Bey mi belirleyecek yoksa Ekrem Bey mi belirleyecek?ABB Başkanı Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun yanında canıyla malıyla durdu. Peki Sayın Mansur Yavaş'ı CHP yine aday gösterirse, gösterip göstermemekle ilgili de birtakım söylentiler duymaya başladık, bunun ne kadar doğru olduğunu bilemem ama farz edelim ki gösterdi, onu burada topal ördek yapacaklar. Çünkü hiçbir belediye meclis üyesini o belirleyemeyecek, hiçbir ilçe belediye başkan noktasında onun fikrini almayacaklar. Çünkü artık CHP'de bir genel başkanlık yarışı başlayacak. Ne yarışı? Ekrem Bey mi devam edecek yoksa Özgür Özel mi devam edecek? Bakın bunu unutmayın. Tabi bu arada Oğuz Kaan Salıcı da köşede bekleyenlerden bir tanesi. Eğer bu seçim içerisinde bir başarısızlık söz konusu olursa Kemal Bey'in ekibiyle tekrar bir araya gelip yeniden bir araya gelip, genel başkanlık yarışı için bir aday daha var. Bakın bunu unutmayınız' ifadelerini kullandı.