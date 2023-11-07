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Ahmet Nur Çebi için bomba iddia! Gizli planı böyle açıkladı...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi düzenlediği basın toplantısında yeniden başkan adayı olmayacağını resmen açıkladı. Çebi açıklamasında "Camianın huzura ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için aday olmamaya karar verdim. Camianın yeni bir enerjiye ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. Bu sözler sonrası spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş başkanlığı sonrası gizli planını canlı yayında böyle açıkladı.

Ekleme: 7.11.2023 - 16:59 Güncelleme: 7.11.2023 - 17:02 / Editör: Ozge Selin
Ahmet Nur Çebi için bomba iddia! Gizli planı böyle açıkladı...Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi düzenlediği basın toplantısında yeniden başkan adayı olmayacağını resmen açıkladı. Çebi açıklamasında 'Camianın huzura ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için aday olmamaya karar verdim. Camianın yeni bir enerjiye ihtiyacı var' ifadelerini kullandı. Bu sözler sonrası A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş başkanlığı sonrası gizli planını canlı yayında böyle açıkladı. İşte yılın bombasına dair tüm detaylar...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tüpraş Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'ADAY OLMAMAYA KARAR VERDİM'
Yeniden başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Çebi, 'Camianın huzura ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için aday olmamaya karar verdim. Camianın yeni bir enerjiye ihtiyacı var' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü'nün 3 Aralık'ta gerçekleştireceği olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıklayan Başkan Ahmet Nur Çebi, 'Bu onurlu görevi bana yaşatan genel kurul üyelerime çok teşekkür ediyorum. Geçen sene tarlayı temizledik. Bu sene tarlayı ektik. Gelenlere ürünü toplamak kalacak' dedi.

Sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirten Çebi, 'Çok üzüntüsünü çektiğim bir süreç. Yıpratıcı oldu. Camianın huzura, birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için aday olmamaya karar verdim.

Camianın yeni bir enerjiye ve kan değişimine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Umuyorum ki en iyisi bu olur. Değişimin de pozitif olacağını düşünüyorum. Camiayı bir sakinliğe kavuşturalım.

Burası her zaman bizim olacak. Beşiktaş söz konusuysa kendimizi yakmayı da bilmeliyiz. Beşiktaş'ın 120. yılında başkanlığını yaptım. Cumhuriyet'in 100. yılında başkanlık yaptım. Bu onuru bana yaşatan camiaya çok teşekkür ediyorum.

Gitmemi ve kalmamı isteyenler var. Gitmemi isteyenlere saygı duyuyorum. Kalmamı isteyenlere de teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar sonrası Ahmet Nur Çebi ile ilgili ortaya atılan iddia gündeme damga vurdu.

Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş başkanlığı sonrası gizli planını canlı yayında böyle açıkladılar. İşte yılın bombasına dair tüm detaylar...

Yorumcusu Serdar Sarıdağ, Ahmet Nur Çebi ile ilgili bomba iddiayı böyle anlattı:

'Türkiye Futbol Federasyonu'na bir aday çıktı. Sayın Ahmet Nur Çebi, bir dönemi kapatmadı bir dönemi başlattı bu kadar iddialı söylüyorum.'

'TFF BAŞKANI OLMAK İSTİYOR'

'Ahmet Nur Çebi, bu dakikadan itibaren Türkiye Futbol Federasyonu'nda Mehmet Büyükekşi'yi devirmek için çalışmalarına başlar benim bildiğim.

Çünkü Ahmet Nur Çebi, hatta dün yakın çevresine de söylemiş.

'Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına geçmek için çalışmaları başlatacağım. Benim Türk futbolunun içindeki yapıları temizleme gibi bir hayalim var' demiş.'
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