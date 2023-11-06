Van'da terör operasyonu: 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, '30 Ekim - 5 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır' denildi.