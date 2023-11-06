ÖSYM Başkanı Ersoy YKS tarihini açıkladı
ÖSYM Başkanı Ersoy, sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını açıkladı.
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 'Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran'da, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan'da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta, KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak' açıklamasını yaptı.
Ersoy şu açıklamada bulundu;
"Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran’da,
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan’da,
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz’da,
Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz’da, 2. gün oturumları 21 Temmuz’da,
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos’ta,
KPSS Ön Lisans 1 Eylül’de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül’de,
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak."
Ersoy şu açıklamada bulundu;
"Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran’da,
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan’da,
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz’da,
Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz’da, 2. gün oturumları 21 Temmuz’da,
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos’ta,
KPSS Ön Lisans 1 Eylül’de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül’de,
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak."