Netanyahu'ya hayatının şoku: Keskin nişancı yeğeni kara harekatında öldü

İsrail Gazze'ye tam bir aydır vahşi saldırılar gerçekleştiriyor. Filistin'in direnişi karşısında eli ayağına dolanan İsrail taktik değiştirirken katliama öncülük yapan İsrail Başbakanı Binyanim Netanyahu ise hayatının şokunu yaşıyor. İddialara göre, Netanyahu'nun keskin nişancı yeğeni kara harekatı sırasında hayatını kaybetti.