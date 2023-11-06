Netanyahu'ya hayatının şoku: Keskin nişancı yeğeni kara harekatında öldü
İsrail Gazze'ye tam bir aydır vahşi saldırılar gerçekleştiriyor. Filistin'in direnişi karşısında eli ayağına dolanan İsrail taktik değiştirirken katliama öncülük yapan İsrail Başbakanı Binyanim Netanyahu ise hayatının şokunu yaşıyor. İddialara göre, Netanyahu'nun keskin nişancı yeğeni kara harekatı sırasında hayatını kaybetti.
Katil İsrail ordusunda yüzbaşı rütbesi ile görev yapan eli kanlı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya büyük şok. Netanyahu'nun yeğeni Yair Netanyahu'nun kara harekatı sırasında öldüğü iddia edildi.
AKTİF ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ
Rusya merkezli Sputnik haberinde, 'İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yeğeni Yüzbaşı Yair Edou Netanyahu, Kassam Tugayları'na karşı aktif çatışma sırasında Gazze'de öldürüldü.' denildi.
Yair Edou Netanyahu'nun Gazze'deki 'tehlikeli keskin nişancı' olarak adlandırılan derin sızma keskin nişancı birliğinin liderliğini yaptığı aktarıldı.