  • USD: 28,35 - 28,40
  • EURO: 30,16 - 30,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Yarın trafiğe açılıyor: Depreme karşı özel önlemler alındı

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber geldi. Yıl içerisinde heyelan nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapalı olan Bolu Tüneli'ne ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu müjdeyi duyurdu. Tüneli doğal afet risklerine karşı 90 metre uzattıklarını aktaran Uraloğlu, "Tüm çalışmaları tamamlayarak 7 Kasım Salı günü hizmete açmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 6.11.2023 - 13:22 Güncelleme: 6.11.2023 - 13:29 / Editör: Ozge Selin
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Yarın trafiğe açılıyor: Depreme karşı özel önlemler alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Geçişi, Ankara istikametinde 25 Eylül tarihinde trafiğe kapatılan 23 kilometrelik yolda çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

YARIN TRAFİĞE AÇILIYOR

Uraloğlu, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yarın yerinde yapacağı incelemelerin ardından yol araç trafiğine açılacak.

'ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ YÜRÜTÜLDÜ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan Bolu Tüneli'nin de dahil olduğu 23 kilometrelik kesimde çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü belirtti.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Yarın trafiğe açılıyor: Depreme karşı özel önlemler alındı

90 METRE UZATILDI

Uraloğlu, 'Otoyolun Ankara istikametinde erişim sağlayan platformda, tünel portalı çelik konstrüksiyon olarak Ankara yönü tünel girişi 90 metre uzatılarak, tünelin toplam uzunluğu 3 bin 25 metreden 3 bin 115 metreye çıkarılmıştır' dedi.

DEPREME KARŞI ÖZEL ÖNLEM ALINDI

Uraloğlu, '3 viyadükte depreme karşı özel tasarlanmış sigorta kutulu, 5 genleşme derzi değişimi yapıldı. Derzlerin üzerine sıvı membran ve guss asfalt uygulaması yapılarak taş mastik asfalt için hazır hale getirilmiştir. Viyadükler arasında ağır yük şeridindeki tekerlek izi oturmalarının giderilmesi amacıyla üstyapı onarım çalışmaları yapılmıştır.

Aynı zamanda orta refüjdeki beton bariyerler 3 kilometre boyunca yenilenerek, 9 Kasım 2023 tarihinde trafiğe açılacağı açıkladığımız yolu, tüm çalışmaları tamamlayarak 7 Kasım Salı günü hizmete açmayı planlıyoruz' dedi.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Yarın trafiğe açılıyor: Depreme karşı özel önlemler alındı
Diplomatik kaynaklar: Türkiye-ABD 2 devletli çözüm konusunda mutabık
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Ankara'da görüştü!
Bakan Işıkhan'dan emekliye zam açıklaması! 2024 Ocak'ta yeni adımlar geliyor
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a büyük şok! Hakan Fidan’ın hamlesiyle neye uğradığını şaşırdı…
CHP kurultayından geriye yine 'çöp' kaldı
Gazze alev alev yanıyor: İki buçuk milyondan fazla sivil terör devleti İsrail'in ölüm kıskacında
CHP'nin 'A Takımı' belli oldu: Sezgin Tanrıkulu bir kez daha listede
İhracatta tüm zamanların rekoru! Bakan Bolat rakamlarla açıkladı
Batı medyası katliama kalkan oldu: İsrail vahşetini böyle örtbas ettiler! Gece boyunca süren katliama yönelik skandal ifadeler...
Kılıçdaroğlu’na böyle baskı yapmışlar: Çekilemezsin, izin vermiyorum
CIA direktörü İsrail'de: ABD neyi hedefliyor?
Netanyahu'ya hayatının şoku: Keskin nişancı yeğeni kara harekatında öldü
AK Partili belediyelerden İsrail mallarına ambargo!
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ankara’da! Masada 6 kritik dosya var: Öncelikli gündem ise Gazze...
Borsa İstanbul'da yeni sistem! Bugün devreye giriyor
Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel şimdiden pazarlığa tutuştu!
FETÖ'cü Enes Kanter'den İsrail'e destek: Yahudi okuluna moral ziyareti
Canan Kaftancıoğlu harekete geçti! Kemal Kılıçdaroğlu yandaşlarından Özgür Özel’e muhalefet…
Yaralı Gazzelilerin Türkiye'ye intikali! Bakan Koca: Mısır Sağlık Bakanı ile görüşmemiz olumlu geçti
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sert tepki: Teröristlere selam gönderdiler
6 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

6 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Koca gökyüzü bir anda kızıla büründü: Türkiye'de ilk kez görüldü herkes telefona sarıldı

Koca gökyüzü bir anda kızıla büründü: Türkiye'de ilk kez görüldü herkes telefona sarıldı

Dilan Polat’ın cezaevindeki ilk günü: O isteği reddedildi! Neden revire kaldırıldı? Dolabındakiler şaşırttı!

Dilan Polat’ın cezaevindeki ilk günü: O isteği reddedildi! Neden revire kaldırıldı? Dolabındakiler şaşırttı!

Münevver Karabulut olayında yeni gelişme: Cem Garipoğlu'nun babası başvuruda bulundu

Münevver Karabulut olayında yeni gelişme: Cem Garipoğlu'nun babası başvuruda bulundu

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Yarın trafiğe açılıyor: Depreme karşı özel önlemler alındı

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Yarın trafiğe açılıyor: Depreme karşı özel önlemler alındı

Evinin altında buldu: Tam 2 bin yıllık!

Evinin altında buldu: Tam 2 bin yıllık!