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MEB'den 100. yıl uygulaması: Yeni açılan okullarda başladı!

Millî Eğitim Bakanlığınca, cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla yeni açılan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 100. yıl logosunun yer alacağı tabela uygulaması başlatıldı.

Ekleme: 6.11.2023 - 14:19 Güncelleme: 6.11.2023 - 14:26 / Editör: Ozge Selin
MEB'den 100. yıl uygulaması: Yeni açılan okullarda başladı!Millî Eğitim Bakanlığı, cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları kapsamında yürütülen etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Bakanlığın bu kapsamda cumhuriyetin 100. yılında açılan/açılacak örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 100. yıl logosunun yer aldığı tabelanın asılmasına ilişkin yazısı, tüm illere gönderildi.

Buna göre cumhuriyetin 100. yıl logosunun yer aldığı tabela, cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında açılan eğitim kurumlarının görünen dış alanına asılacak.

Altında 'Bu Okul Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Açılmıştır' yazılı 100. yıl logosunun yer aldığı tabelanın, eğitim kurumlarının fiziki şartları dikkate alınarak kurumun ana girişinde net görülebilen bir yere asılacak. Eğitim kurumunun farklı bir girişi veya eklentileri olması durumunda buralara ikinci bir tabela daha asılabilecek.

MEB'den 100. yıl uygulaması: Yeni açılan okullarda başladı!
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