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Kütahya’da Narkotik Operasyonu ile 2 uyuşturucu taciri yakalandı

Kütahya’da şüphe üzerine durdurulan 2 araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ekleme: 6.11.2023 - 16:59 Güncelleme: 6.11.2023 - 17:00 / Editör: Ozge Selin
Kütahya’da Narkotik Operasyonu ile 2 uyuşturucu taciri yakalandı
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen 2 araç ve araçtaki şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 82,55 gram metamfetamin, 2,30 gram bonzai, 0,70 gram kokain ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Z. ve M.A. isimli şahıslar uyuşturucu madde kullanma suçundan haklarında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, U.Ç. ve M.Ş. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; 2023 yılında uyuşturucu kaçakcılarına yönelik olarak mahkemeye sevk edilenlerden tutuklananaların sayısının 114'e yükseldiği öğrenildi
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