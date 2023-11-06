Koca gökyüzü bir anda kızıla büründü: Türkiye'de ilk kez görüldü herkes telefona sarıldı

Kuzey Işıkları Pazar gecesi hem Türkiye hem de dünyanın dört bir yanında çıplak gözle görüldü. Güney İngiltere'nin bazı bölgelerinde gökyüzünü aydınlatan bu ışıklar, Türkiye'de de Ordu'nun Ünye ilçesinde gözlemlendi. Pazar gecesi yaşanan olay, Güneş'te meydana gelen güçlü bir güneş fırtınasının etkisiyle gerçekleşti. Bu fırtına, Dünya'nın manyetik alanını daha da güçlendirerek Kuzey Işıkları'nın daha da şiddetli bir şekilde görülmesine neden oldu.Türkiye'de Van ve Ordu'nun Ünye ilçesinde büyüleyici görüntü gözlemlendi.Esrarengiz doğa olayını gören telefona sarıldı. Peki, Kuzey ışıkları nedir? Kuzey ışıkları nasıl olur? Kuzey Işıkları Türkiye'de görülür mü?Kuzey Işıkları, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların Dünya'nın manyetik alanına çarpmasıyla oluşur. Bu parçacıklar, Dünya'nın kutup bölgelerinde atmosfere girdiğinde, oksijen ve azot molekülleriyle çarpışarak ıKuzey Işıkları, doğanın eşsiz bir mucizesi olarak kabul ediliyor. Bu muhteşem ışıkları bir kez görmek isteyenler, Kuzey Kutbu veya Güney Kutbu'na seyahat edebilirler. Ancak, Kuzey Işıkları'nın görülmesi için uygun koşulları yakalamak gerekiyor. Bu koşullar arasında, karanlık bir gece, az ışık kirliliği ve güçlü bir güneş fırtınası yer alıyor.Kuzey Işıkları, genellikle Kuzey Kutbu ve Güney Kutbu'nda görülür. Ancak, bazı durumlarda daha düşük enlemlerde de gözlemlenebilir. Pazar gecesi yaşanan olay, Kuzey Işıkları'nın Türkiye'de de görülebileceğinin bir kanıtı olarak gösteriliyor.Soğuk iklimlerin en meşhur yanı olan Kuzey Işıkları Eylül - Mart Ayları arasında oluşmaktadır. Kuzey Işıkları gösterisinin en sevilen yerleri, İskoçya, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Rusya, Grönland, Kanada, İzlanda ve Alaska'dır. Bu ülkelerin belirli kentlerinde bulunan Kuzey Işıkları için özel turlar düzenlenmektedir. Kuzey Işıkları her ülkede farklı tarihlerde meydana gelse de kimi zaman bizleri şaşırtabiliyor.