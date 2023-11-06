Kayseri’de yakalanan firari FETÖ’cü tutuklandı
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ’cü yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hüküm bulunan 1 kişi Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.