Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler durdu

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda araç içerisinde bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda araç içerisinde bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle bazı duraklarda seferler gerçekleştirilemiyor.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'T1 Kabataş Bağcılar Tramvay Hattı'mızda araç içerisinde rahatsızlanan bir yolcumuza sağlık ekiplerinin müdahalesi nedeniyle seferlerimiz geçici bir süre Kabataş-Eminönü ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.' ifadeleri kullanıldı.