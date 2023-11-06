Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait mağara ve sığınak imha edildi: İşte ele geçirilenler

Kahraman Mehmetçik terörle mücadelesini başarıyla sürdürüyor.Operasyonlar kapsamında hain teröristler etkisiz hale getirilirken, gizlendikleri mağara ve sığınaklar da tespit edilerek imha ediliyor.Bu kez başarılı çalışma haberi, Irak'ın kuzeyinden geldi.Milli Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin resmi hesaptan paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda şöyle denildi:Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız olarak arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, teröristlerin inlerine teker teker girmeyi sürdürüyor.Bölgede gerçekleştirilen son arama-tarama faaliyetinde aynı bölgede bir adet sığınak ve bir adet mağara tespit edildi.Sığınakta yapılan detaylı aramalarda;16 adet AK-47 piyade tüfeği,3 adet AK-74 piyade tüfeği,23 adet el bombası,6 adet RPG-7 mühimmatı,250 adet 5.45 mm AK-74 piyade tüfeği mühimmatı,13 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü,11 adet RPG-7 sevk fişeği ele geçirildi.Çok sayıda odası olduğu ve iki girişinin bulunduğu belirlenen mağarada yapılan aramada ise;1 adet 5 kilovat jeneratör,1 adet hilti,1 adet matkap,2 adet güç kaynağı ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.