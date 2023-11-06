İhracatta tüm zamanların rekoru! Bakan Bolat rakamlarla açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Almanya ve Euro Bölgesi ekonomileri yılın üçüncü çeyreğinde de daralma göstermiştir. Beklentiler düşük talebin bir dönem daha devam edeceğine işaret etmektedir. IMF'e göre Almanya'nın bu yıl yüzde 0.5 daralması, Euro bölgesi ortalama büyüme oranını yüzde 0.7 olması şeklindedir.Bütün zorluklar rağmen temmuz ayında başlayan ihracatımızdaki aylık yükseliş ağustos ve eylül ayında devam etti, ekim ayında da yükselişini sürdürdü. Ekim ayında ihracatımız geçen yılın ekim ayına göre yüzde 7.4 oranında artarak 22 milyar 900 milyon dolara ulaşmıştır.Böylece tarihin en yüksek ekim ayı değerine ulaştık. Temmuz ayında en yüksek temmuz ayı, ağustos ayında en yüksek ağustos ayı, eylül ayında en yüksek eylül ayı, ekim ayında en yüksek ekim ayı ihracat rakamlarına ulaştık.2023 yılı ocak-ekim ayı döneme baktığımızda 210 milyar 100 milyon dolar rakamına geldik. Bu rakam geçen yılın ilk 10 ayı ile mukayese ettiğimizde 0.3'lük artışa tekabül etmektedir. Son 12 ay ekim ayı itibarıyla baktığımızda ihracatımız yüzde 0.7 oranında bir artışla 254.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece 2022 sonundaki 254.2 milyar dolarlık rekor rakamın üzerine çıkmış bulunmaktayız.Gelelim ithalatımıza, ithalatımız ekim ayında yüzde 1.3 artabildi. 29.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece ithalatımızda da temmuz ayında zirve yaptıktan sonra ağustos ayında başlayan gerileme eylül ayında iyice belirginleşti. Ekim ayında da az bir artışla ama 30 milyar doların altına bir rakamla ithalatı kapattık.Dış ticaret açığımız ekim ayında yüzde 15 oranında gerilemiş oldu ve 6.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu da sevindirici, 6.7 milyar dolarlık dış ticaret açığı demek cari işlemler dengesinde ekim ayında da ya denge, ya çok az miktarda açık, çok az miktarda fazla görebiliriz.Ekim ayının ihracatı ithalatı karşılama oranı 4.4 puan artarak yüzde 77.3 oldu. İhracatımızda temmuzda 20.1 milyar dolar, ağustosta 21.6 milyar dolar, eylülde 22.5 milyar dolar, ekim ayında da 22.9 milyar dolarlık bir yükseliş trendi devam ediyor.1 ay sonra bir araya geldiğimizde kasımda da, aralıkta da artan bir rakam ve rekor bir rakam açıklamayı görmeyi temenni ediyoruz.İthalatımıza son 4 ay baktığımızda temmuzda 32.3, eylülde 27.5 geriledi, ekimde 29.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.AB'nin 27 ülkesine ihracatımız ilk 10 ayda yüzde 1oranında arttı 86.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. AB'nin toplam ihracatımızdaki payı yüzde 41.2 oldu.En fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülke Almanya, ABD, İtalya, Irak ve İngiltere olmuştur. Enerji ithalatımız 2022 yılında çok yükselmiş 98 milyar dolara çıkmıştı. Bu yıl ilk 10 ayda 57.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aylık ortalama 5.2 milyar dolar bir enerji faturamız var. Bu çerçevede inşallah 70 milyar doları aşmadan enerji ithalatını yılda tamamlamak istiyoruz.İlk 8 ayda güçlü bir altın ithalatı vardı. Burada da ağustos ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığımızın aldığı tedbirler sonunda 2 ayda altın ithalatı hızında önemli bir yavaşlama var. Ekim ayında yüzde 36'lık gerileme ile 2 milyar dolar olarak gerçekleşti.İhracat hedeflerimiz çok önemli hedefi olmayan bir gemiye hiç kimse yardım edemez. OVP'de ihracatımız için bu sene 255 milyar dolar tahminimiz var inşallah aşacağız. 2024'de 267 milyar dolar, 2026'da da 302 milyar dolar olarak bunları benimsedik. 115 bin ihracatçımızla 12600 kalem üründe tam 200'den fazla ülkeye ihracat yapma başarısını ülkemiz ve sanayimiz, ihracatçılarımız gösterdiler ve ihracatımızın yüzde 60'ından fazlasını gelişmiş, zengin pazarlara yapıyoruz. Bu da Türk ürünlerinin kalitesini, tüketiciler açısından beğenildiğini ortaya koymaktadır.2023 yılının ilk 10 ayında toplam 8 milyar TL destek ödemeleri verdik. DTÖ üyesi olduğumuz için anlaşma ve şartlarına uygun olarak hazırlanan bu destek modülleri önümüzdeki yıl artarak devam edecek. 2024 yılında bütçemizin yarıdan fazlası için ihracatçıların yanında dünya pazarlara ulaştırma noktasında kendilerini destekleyeceğiz."