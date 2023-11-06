Hakan Fidan - Blinken görüşmesinde Mescid-i Aksa detayı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor...On binden fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırılara ilişkin en sert tepki ise Türkiye'den geldi.Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkı, saldırıların durması için çağrı yapıyor.Yaşanan bu saldırılardan sonra Orta Doğu turuna çıkan ve Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise vali yardımcısı tarafından karşılandı.Vali yardımcısı tarafından karşılanan ABD Dışişleri Bakan'ına karşı ise Hakan Fidan'ın, görüşmelerde mesafeli olduğu kaybedildi.Filistin meselesinin masada olduğu görüşmelerden gelen bir kare ise Türkiye'nin tavrını ve tarzını bir kez daha ortaya koydu.Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinde çekilen bir fotoğrafta, Blinken'ın arkasında bulunan ay-yıldız içerisindeki Mescid-i Aksa dikkat çekti.