Gitti baba-oğlu geldi abi-kardeş! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu yorumu: Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi

CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturacak isim entrik ve kavgalar sonrası belli oldu.Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen kurultayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile hareket eden "tavşan" aday Özgür Özel kazandı.Özgür Özel İlk turda 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy almasıyla adaylar salt çoğunluğu sağlayamadığı için seçim ikinci tura kaldı. Özel ikinci tur seçimlerinde oyların 812'sini alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy alarak 13 yıl sonra koltuktan kalktı.Yıllardır Kemal Kılıçdaroğlu ile yol yürüyen ve kararlarına ortak olan Özgür Özel'in "Değişim" diyerek yola çıkmasına rağmen yine benzer politikaları sürdüreceği de anlaşıldı. Öyle ki Özel kürsüye çıkarken HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çaktı.Dosyası kabarık geçmişi karanlık | Takvim.com.tr CHPnin yeni genel başkanı Özgür Özelin dosyasını açtı! İşte manşet manşet detaylar...Dün Parti Meclisi'ni belirlemek için birbirilerine giren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün bir araya geldi.Özel, İBB Başkanı İmamoğlu'nu çalışma ofisinde kabul etti.Görüşmenin ardından Özel ve İmamoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu."Hangi işin ucundan tutarsa dört dörtlük yapan, başarıyla sonuçlandıran birisi" diye nitelendirdiği İmamoğlu'nun CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda divan başkanlığı görevini de başarıyla yerine getirdiğini dile getiren Özel, "Sayın Genel Başkan'ımız, partimizi 'Güvenli bir limana ulaştıracağım.' demişti, tam da öyle oldu. CHP'nin en güvenli limanı, en yetkili olan kurultayıdır. Büyük nezaket, karşılıklı anlayış birliği içinde güzel başlayan kurultayımız güzel şekilde sonuçlandı." diye konuştu.Özel, "Aylardır hep konuşulan ve bıktığımız bir şey vardı: 'Ekrem Başkan ile aranızda nasıl bir ilişki var?' Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik hukuku. Bu kardeşlik hukuku CHP'yi iktidara, Türkiye'yi güzel yerlere taşıyacak. İkinci yüzyılda kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e layık başarıları hep birlikte alacağız." ifadelerini kullandı.Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu koltuğuan göz diken Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak, "Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi içindeyiz. Ona sahip çıkmak benim de boynumun borcu" demişti.