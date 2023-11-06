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FETÖ'cü Enes Kanter'den İsrail'e destek: Yahudi okuluna moral ziyareti

Gazze'de yaşanan katliamların ardından İsrail'e Batılı devletler arka çıkarken, terör örgütlerinden de destek gelmeye başladı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, ABD'de bir Yahudi okula giderek desteklerini iletti, moral ziyaretinde bulundu.

FETÖ'cü Enes Kanter'den İsrail'e destek: Yahudi okuluna moral ziyareti
Ekleme: 6.11.2023 - 09:27 Güncelleme: 6.11.2023 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
FETÖ'cü Enes Kanter'den İsrail'e destek: Yahudi okuluna moral ziyareti
Katil İsrail güçleri, dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırıma varan katliamlar yapıyor. Yaşanan bu insanlık suçuna başta ABD olmak üzere Batılı devletler de arka çıkıyor. ABD ve Batı İsrail'e desteklerini sürdürüken bir destek de FETÖ'den geldi.

FETÖ'DEN KATLİAMLARA DESTEK

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Gazze'de soykırımlar yaşanırken ABD'de bir Yahudi okuluna ziyaret gerçekleştirdi. Gazze'de binlerce masum çocuğun İsrail tarafından katledilmesine ses çıkarmayan FETÖ'cü Kanter, Yahudi çocukları bağrına bastı.

Yahudi okuluna yaptığı ziyareti sosyal medyadan paylaşan FETÖ'cü Kanter, İsrail'in soykırımlarının arkasında olduğu mesajını verdi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme' gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

FETÖ'cü Enes Kanter'den İsrail'e destek: Yahudi okuluna moral ziyareti



İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

FETÖ'cü Enes Kanter'den İsrail'e destek: Yahudi okuluna moral ziyareti

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 60 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.
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