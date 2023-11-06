Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel şimdiden pazarlığa tutuştu!

CHP'de bu sabah saat 10.00'da sona ermesi gereken PM ve YDK üyeliği başvuru süreci, üç kez ertelendi. Gerekçenin ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki "üye bölüşümü pazarlığı" olduğu öne sürüldü. Öte yandan Özgür Özel'in A Takımı da belli oldu İşte o isimler...

Genel Başkanlığın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e geçtiği CHP'de PM ve YDK üyelerinin seçimi, yeni pazarlık masalarının kurulması yüzünden 9 saat gecikti.İddiaya göre, değişim hareketinin iki lideri İmamoğlu ve Özel, kendi partililerini 60 kişilik PM'ye sokabilmek için 'üye bölüşümüne' gitti. Saat 10.00'dan bu yana süreç defalarca kez ertelendi.Öte yandan Canan Kaftancıoğlu ile hareket eden Oğuz Kaan Salıcı'nın da anahtar liste yapmak için faaliyet yürütmesi dikkat çekti. Salıcı'nın, Özel'e muhalif bir oluşum kurabilmek için nabız yokladığı öne sürüldü.Kurultay'ın ikinci gününde yeni Genel Başkan seçilen Özel'in anahtar listesi kesinleşti.Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Özgür Ceylan, Sezgin Tanrıkulu, Ediz Ün, Hikmet Yalım Halıcı, Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Suat Özçağdaş, Deniz Yücel, Murat Bakan, Cumhur Uzun, Murat Çan, Ulaş Karasu, Hüseyin Can Güner, Bedirhan Berk Doğru, Berker Esen, Cem Aydın, Umut Dikili, Uğurcan İrak, Ahmet Hakan Uyanık, Ali Abbas Ertürk, Ali Haydar Fırat, Vahap Tuncer, Hüseyin Yaşar, Erkan Aydın, Haşim Öztürk, Bülent Nuri Çavuşoğlu, Dursun Bulut, Erdal Aksünger Ertan Akbaba, Mahir Yüksel, Murat Sönmez, Turgay Özcan, Hikmet Erbilgin, Cenk Erdöl, Necati Yağcı, Alkım Denizaslanı, Erhan Adem, Ecevit Keleş, Ahmet Kaya, Bora Terzi, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Yalçın Görgöz, Dilşat Korkulu, Sinan Adıyaman, Tahsin Tarhan, İsmail Atakan Üniver, Ozan Işık, Baki Aydöner, Murat Kubilay, Gamze Taşçıer, Gizem Coşkun, Melisa Uğraş, Canan Taşer, Aysu Bahar Gülbek, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Gül Çiftçi, Selin Sayek Böke, Şengül Yeşildal, Şaziye Öztürk, Erbil Aydınlık, Pınar Uzun Okakın, Altınay Görmüş, Hacer Taş Gültepe, Zeliha Aksaz Şahbaz, Burcu Düzen, Nazan Güneysu, Fatma Köse Şadi ÖzdemirBİLİM, YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMUFethi Açıkel, Gülşah Deniz Atalar, Yankı Bağcıoğlu, Baran Bozoğlu, Volkan Demir, Ali Rıza Erbay, Armağan Erdoğan, Gökçe Gökçen, Yalçın Karatepe, Andaç Pamuk, Tolga Sağ, İlhan UzgelEkincan Aksoy, Esin Fatma Temel, Süleyman Bülbül, Turan Taşkın Özer, İsmail Emre Telci, Deniz Çakır, Özkan Tice, Muhittin Tığlı, Özgür Sağlam, Deniz Demiröz, Ali Balta, Aysemin Gülmez, Ayça Akpek, Nurdan Yücel, Hümeyra AkkuşGenel başkanın 'A Takımı' olarak bilinen Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi üyeleri arasından seçiliyor.CHP'de Parti Meclisi 60 kişiden oluşuyor. Bu üyelerden 52'si yapılan seçimle PM'ye giriyor. Geriye kalan 8 üye ise Bilim Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından seçiliyor.