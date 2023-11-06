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Diplomatik kaynaklar: Türkiye-ABD 2 devletli çözüm konusunda mutabık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ankara'da bir araya geldi. Ankara'daki 'Gazze' görüşmesi yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. Görüşme sonrası açıklama yapan Blinken; "Ortadoğu'da kalıcı barışı görüştük" dedi. Diplomatik kaynaklardan gelen bilgiye göre ise; Türkiye ve ABD, Gazze'de sivillerin zarar görmemesi, insani yardım ulaştırılmasının gerekliliği ve iki devletli çözüm konusunda mutabık kaldı

Diplomatik kaynaklar: Türkiye-ABD 2 devletli çözüm konusunda mutabık
Ekleme: 6.11.2023 - 15:20 Güncelleme: 6.11.2023 - 15:34 / Editör: Ozge Selin
Diplomatik kaynaklar: Türkiye-ABD 2 devletli çözüm konusunda mutabık
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere dün gece saatlerinde Ankara'ya geldi.

Dün ABD'li bakanı Esenboğa Havalimanı'nda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı ile diğer yetkililer karşıladı.

GÖRÜŞME 2,5 SAAT SÜRDÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesi sona erdi. Fidan ve Blinken'ın baş başa ve heyetler arası görüşmesi, 2,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından Blinken ile heyeti, Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıldı.

ANA GÜNDEM: GAZZE

Diplomatik kaynaklardan gelen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında bugün Ankara'da gerçekleşen görüşmede başta Gazze olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, bugünkü görüşmede ABD'li mevkidaşı Blinken'a, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almasının ve insanları yerlerinden etmesinin önlenmesi, acilen tam ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gazze konusunda görüş teatisinde bulunulan görüşmede, sivillerin zarar görmemesi, insani yardımların sürekli ve kesintisiz biçimde ulaştırılmasının temini konusunda her iki taraf da görüş birliği içinde olduklarını teyit etti.

Görüşme hakkında bilgi veren diplomatik kaynak, 'Türkiye ve ABD, Gazze'de sivillerin zarar görmemesi, insani yardım ulaştırılmasının gerekliliği ve iki devletli çözüm konusunda mutabık. Bugünkü görüşmede iki devletli çözüm için birlikte çalışmanın gereği de vurgulandı' dedi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a Gazze'de sivil hedeflerin bombalanmasının, alt yapının tahrip edilmesin kabul edilemez olduğuna da dikkati çekti.

Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmede İsveç'in üyeliği çerçevesinde NATO'nun genişleme sürecinin, ikili ve bölgesel konuların da ele alındığı kaydedildi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Blinken şu ifadelere yer verdi:

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'Buradaki derin endişeleri biliyoruz. Gazze'deki korkunç bedeli görüyoruz. Filistinlilerin, masum sivillerin ödediği bedeli görüyoruz. Buradaki endişeyi paylaşıyoruz ve her gün çalışıyoruz bu konuda' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmesinin ardından havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Gazze konusunda çalışmaların devam ettiğini söyleyen Blinken, 'Buradaki derin endişeleri biliyoruz. Gazze'deki korkunç bedeli görüyoruz. Filistinlilerin, masum sivillerin ödediği bedeli görüyoruz. Buradaki endişeyi paylaşıyoruz ve her gün çalışıyoruz bu konuda. İsraillilerle temas halindeyiz. Atabilecekleri adımları konuştuk. Sivil kayıpları azaltmak için atılabilecek adımları ve Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılması için somut adımların önümüzdeki günlerde hayata geçtiğini göreceksiniz. Büyük miktarda yardımın Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşması için gerekli adımların önümüzdeki günlerde atıldığını göreceksiniz. Gazze'den sivillerin çıkarılması konusunda da önemli adımlar ve önemli görüşmeler yaptık. Görüşmenin de ötesinde farklı bölge ülkelerinin etkilerini kullanarak çatışmanın bölgeye yayılmaması için elimizden geleni yaptık. Bu son derece kritik. Bölge ülkeleri de bunun yaşanmaması için son derece büyük bir çaba gösteriyor' ifadelerini kullandı.

Adil ve sürdürülebilir bir barış için şartların oluşturulması için bölge ülkeleriyle çok önemli görüşmeler yapıldığının altını çizen Blinken, 'Bu konuda çalışmaya devam ediyoruz. Bu krizi çözmeye çalışırken sonrasını da düşünüyoruz. Daha iyi bir yolun önümüzde olması için gidilecek daha iyi bir yol olması için çabalıyoruz. Tüm bu konularda ilerleme sağladığımızı düşünüyorum. Her gittiğim yerde aynı şeyi duydum. Tüm bu konularda ABD'nin önderliğinin liderliğinin alternatifi bulunmuyor. Ülkeler bize bakıyor. Bir şeyler yapmamızı bekliyor' diye konuştu.

Rehineler konusuna yoğun bir şekilde odaklanıldığını vurgulayan Blinken, 'İnsani bir aranın bu konuda da fayda sağlayabileceğini düşünüyoruz. İnsani ara rehineler açısında da fayda sağlayabilir. Sadece Gazze'de değil Batı Şeria'da olanlara da odaklanmış durumdayız' açıklamasında bulundu.
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