Dilan Polat’ın cezaevindeki ilk günü: O isteği reddedildi! Neden revire kaldırıldı? Dolabındakiler şaşırttı!
Dilan Polat, cezaevine girerken hüngür hüngür ağladı. Dilan Polat'ın cezaevindeki ilk gününde tansiyon sorunu nedeniyle revire kaldırıldığı ortaya çıktı. Dilan Polat'ın bir istediği ise evrak eksikliği nedeniyle onaylanmadı. Şatafatlı hayatıyla şov yapan Polat'ın, cezaevi dolabındaki eşya ve aksesuarları ise şaşırttı…
Dilan Polat ve Engin Polat kara para akladıkları iddiasıyla tutuklandı. Şatafatlı hayatının her anını paylaşarak tepki çeken Dilan Polat, Marmara Kadın Kapalı Cezaevi'ne girerken gözyaşlarını tutamadı.
DİLAN POLAT'IN CEZAEVİNDEKİ İLK GÜNÜ NASIL GEÇTİ?
Master Haber'den Ercan Öztürk, Dilan Polat'ın cezaevindeki ilk gününün detaylarına ulaştı. Dün sabah cezaevine giriş yapan Polat, işlemlerin ardından geçici koğuşa götürüldü ancak bir şey yemediği için tansiyon sorunu yaşadı.
DİLAN POLAT ÇOCUKLARIYLA GÖRÜŞMEK İSTEDİ
Fenalaşan Polat, revir koğuşuna kaldırıldı. Polat'ın çocuklarıyla telefonda görüşme isteğine cezaevi yönetiminden 'Evraklarınız yok' denilerek onay çıkmadı.
DİLAN POLAT: BENİ BÖYLE GÖRMESİNLER
'Evraklarınız eksik. Evraklarınız bugün hazırlansa bile sizin telefon gününüz Cuma. İsterseniz sesli, isterseniz görüntülü görüşebilirsiniz' yanıtını aldı.
Dilan Polat, yetkililere 'Çocuklarım beni burada görsün istemiyorum. Cezaevi ortamıyla gözükmek istemiyorum' dedi.
İnfaz koruma memurları görüntülü konuşmanın özel odalarda da yapıldığını belirtti. Bunun üzerine Dilan Polat, evraklarının bir an önce hazırlanması için avukatlarına talimat verdi.
GÖRÜŞME HAKKI 10 DAKİKA
Telefon görüşme süresinin haftada on dakika, konuşmanın dakikasının ise bir lira olduğu öğrenildi.
Dilan Polat'ın cezaevinde giyebileceği kıyafetlerin, takacağı aksesuarların listesine de ulaşıldı.
Dilan Polat'ın cezaevindeki dolabımda şu kıyafetler olacak: Bir adet palto, üç adet tişört, bir adet manto, iki adet pijama takımı, iki adet hırka, 1 adet spor ayakkabısı, dört adet pantolon ve etek, bir çift kışlık ayakkabı, iki adet elbise, bir adet iskarpin, bir adet eşofman, bir kol saati, dört adet gömlek ve bir adet içlik ve iki adet kazak.
Polat'ın normal koğuşa ne zaman geçeceği ise şimdilik açıklanmadı.
Ancak cezaevi prosedürlerine göre cezaevine giren bir tutuklunun bir haftaya kadar geçici koğuşta kalabiliyor.
Marmara Kapalı Kadın Cezaevi'nde bugün başlayıp, 10 Kasım tarihine kadar sürecek olan açık görüşten Polat çifti de faydalanabilecek.