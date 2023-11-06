  • USD: 28,35 - 28,40
  • EURO: 30,16 - 30,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayder Yaylası’na ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının son gününde kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde görmek ve incelemek için Ayder Yaylası’na geldi.

Ekleme: 6.11.2023 - 11:55 Güncelleme: 6.11.2023 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayder Yaylası’na ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı Rize'de...

Erdoğan ziyaretleri kapsamında dün, Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda düzenlenen Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de helikopterle Güneysu ilçesinden Ayder Yaylası'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayder Yaylası’na ziyaret

Çalışmalar hakkında ilgi alacak

Yaylayı önce havadan gören ve incelemelerine havadan başlayan Erdoğan, helikopterinden inerek yaylada kendisini karşılayanlarla fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, kendisine verilecek brifing için otele geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerine devam edecek.
CHP kurultayından geriye yine 'çöp' kaldı
CHP'nin 'A Takımı' belli oldu: Sezgin Tanrıkulu bir kez daha listede
İhracatta tüm zamanların rekoru! Bakan Bolat rakamlarla açıkladı
Batı medyası katliama kalkan oldu: İsrail vahşetini böyle örtbas ettiler! Gece boyunca süren katliama yönelik skandal ifadeler...
Kılıçdaroğlu’na böyle baskı yapmışlar: Çekilemezsin, izin vermiyorum
CIA direktörü İsrail'de: ABD neyi hedefliyor?
Netanyahu'ya hayatının şoku: Keskin nişancı yeğeni kara harekatında öldü
AK Partili belediyelerden İsrail mallarına ambargo!
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ankara’da! Masada 6 kritik dosya var: Öncelikli gündem ise Gazze...
Borsa İstanbul'da yeni sistem! Bugün devreye giriyor
Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel şimdiden pazarlığa tutuştu!
FETÖ'cü Enes Kanter'den İsrail'e destek: Yahudi okuluna moral ziyareti
Canan Kaftancıoğlu harekete geçti! Kemal Kılıçdaroğlu yandaşlarından Özgür Özel’e muhalefet…
Gazze alev alev yanıyor: İki buçuk milyondan fazla sivil terör devleti İsrail'in ölüm kıskacında
Yaralı Gazzelilerin Türkiye'ye intikali! Bakan Koca: Mısır Sağlık Bakanı ile görüşmemiz olumlu geçti
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sert tepki: Teröristlere selam gönderdiler
Uluslararası dev bankalardan TCMB ve Gaye Erkan yorumu: Enflasyonu düşürmede kararlı
İsrail vahşete doymuyor! İsrailli bakandan 'Atom bombası' çıkışı: Gazzelilere yönelik kan donduran sözler...
Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinde: Kavala ve Demirtaş'a selam gönderdi
İzmir ve Aydın'da sel felaketi: Ölü ve kayıplar var! Bazı evler yıkıldı, araçlar suya gömüldü
6 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

6 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Koca gökyüzü bir anda kızıla büründü: Türkiye'de ilk kez görüldü herkes telefona sarıldı

Koca gökyüzü bir anda kızıla büründü: Türkiye'de ilk kez görüldü herkes telefona sarıldı

Dilan Polat’ın cezaevindeki ilk günü: O isteği reddedildi! Neden revire kaldırıldı? Dolabındakiler şaşırttı!

Dilan Polat’ın cezaevindeki ilk günü: O isteği reddedildi! Neden revire kaldırıldı? Dolabındakiler şaşırttı!

Münevver Karabulut olayında yeni gelişme: Cem Garipoğlu'nun babası başvuruda bulundu

Münevver Karabulut olayında yeni gelişme: Cem Garipoğlu'nun babası başvuruda bulundu

Kırmızı melki sezonu başladı: Kilosu 200 liradan satılıyor

Kırmızı melki sezonu başladı: Kilosu 200 liradan satılıyor

Evinin altında buldu: Tam 2 bin yıllık!

Evinin altında buldu: Tam 2 bin yıllık!