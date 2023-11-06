Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayder Yaylası’na ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı Rize'de...Erdoğan ziyaretleri kapsamında dün, Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda düzenlenen Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de helikopterle Güneysu ilçesinden Ayder Yaylası'na geldi.Yaylayı önce havadan gören ve incelemelerine havadan başlayan Erdoğan, helikopterinden inerek yaylada kendisini karşılayanlarla fotoğraf çektirdi.Erdoğan, kendisine verilecek brifing için otele geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerine devam edecek.