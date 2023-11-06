CIA direktörü İsrail'de: ABD neyi hedefliyor?

Katliamcı İsrail'e Gazze saldırıları konusunda destek veren ABD'den İsrail'e adeta çıkarma yapılıyor. ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail'i ziyaret etmiş, bölgeye savaş uçakları yığılmış, İsrail ordusuna taktik vermek için ABD'li komutanlar gönderilmişti. ABD'den bu kez de CIA direktörü İsrail'e gitti.

İsrail Gazze'de katliamlarını sürdürürken ABD'den de destek veren adımlar gelmeye devam ediyor. Bu kez de CIA direktörü İsrail'e gitti.ABD'li yetkililere göre, CIA direktörü William J. Burns, liderler ve istihbarat yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak üzere İsrail'e gitti.Ziyaretin ABD'nin Hamas'a yönelik saldırıların daha hedefe yönelik olmasını istemesinin ardından geldi.ABD'nin İsrail ile istihbarat paylaşımını genişletmenin yollarını aradığını belirtilen haberde, Burns'ün ziyaretindeki amacın istihbarat işbirliğine olan bağlılığı güçlendirmeyi hedeflediği yazıldı.