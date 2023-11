CHP'nin 'A Takımı' belli oldu: Sezgin Tanrıkulu bir kez daha listede

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden bu yana değişim şarkılarının söylendiği CHP'de kurultay, cumartesi günü yapıldı.Aldığı yenilgilere rağmen koltuğu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu, bu defa Özgür Özel'e kaybetti.İki tur olarak gerçekleştirilen oylamanın ikinci rövanşında Özel 812 oy, Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturmasının ardından parti yönetiminde kimlere yer verileceği merak ediliyordu.Özgür Özel'in partinin A Takımı'na kimleri aldığı belli oldu. Özel'in A Takımı'nda dikkat çeken isimlerden birisi de Sezgin Tanrıkulu...TSK'ya yönelik iftiraları nedeniyle her kesimden tepki alan Tanrıkulu'nun yeniden listeye girmesi şaşırttı.'TSK köyleri yaktı' dedi, soruşturma başlatıldıTürk Silahlı Kuvvetleri'ni sorgulayacaklarını da dile getiren Tanrıkulu, ' Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız.' demişti.Birçok kesimden tepki alan Tanrıkulu için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılarak siyasete giren Tanrıkulu, Aynı yıl 19 Aralık tarihinde İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi ve ilk defa 2011 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Haziran 2015 ve Kasım 2015 tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak Meclis'e girdi. 25 Ocak 2016 tarihinde Genel Başkan Yardımcılığı görevi bitti. 2018 Türkiye genel seçimlerinde yeniden CHP İstanbul milletvekili seçildi. 2023 Türkiye genel seçimlerinde ise bu sefer Diyarbakır'dan aday gösterilen Tanrıkulu, CHP Diyarbakır milletvekili seçilmiştir.Özel'in Parti Meclisi için anahtar listesinin tamamı da belli oldu.'Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Özgür Ceylan, Sezgin Tanrıkulu, Ediz Ün, Hikmet Yalım Halıcı, Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Suat Özçağdaş, Deniz Yücel, Murat Bakan, Cumhur Uzun, Murat Çan, Ulaş Karasu, Hüseyin Can Güner, Bedirhan Berk Doğru, Berker Esen, Cem Aydın, Umut Dikili, Uğurcan İrak, Ahmet Hakan Uyanık, Ali Abbas Ertürk, Ali Haydar Fırat, Vahap Tuncer, Hüseyin Yaşar, Erkan Aydın, Haşim Öztürk, Bülent Nuri Çavuşoğlu, Dursun Bulut, Erdal Aksünger, Ertan Akbaba, Mahir Yüksel, Murat Sönmez, Turgay Özcan, Hikmet Erbilgin, Cenk Erdöl, Necati Yağcı,Alkım Denizaslani, Erhan Adem, Ecevit Keleş, Ahmet Kaya, Bora Terzi, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Yalçın Görgöz, Dilşat Korkulu, Sinan Adıyaman, Tahsin Tarhan, İsmail Atakan, Ünver Ozan, Işık Baki Aydöner, Murat Kubilay, Gamze Taşcıer, Gizem Coşkun, Melisa Uğraş, Canan Taşer, Aysu Bahar Gülbek, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Gül Çiftçi, Selin Sayek Böke, Şengül Yeşildal, Şaziye Öztürk, Erbil Aydınlık, Pınar Uzun Okakın, Altınay Görmüş, Hacer Taş Gültepe, Zeliha Aksaz, Şahbaz Burcu Düzen, Nazan Güneysu, Fatma Köse, Şadi Özdemir.'