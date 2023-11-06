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Beyaz Gazete
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CHP kurultayından geriye yine 'çöp' kaldı

"Değişim" tartışmalarıyla kurultaya giden CHP'de 13 yıldır koltukta oturan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile hareket eden "tavşan" aday Özgür Özel'e seçimi kaybetti. Kurutayın gerçekleştiği Ankara Arena Spor Salonu'nun çöp dolu hali Başkan Erdoğan'ın CHP'yi tanımlarken sık sık dile getirdiği "Çöp çukur çamur" söylemini bir kez daha akıllara getirdi.

Ekleme: 6.11.2023 - 12:57 Güncelleme: 6.11.2023 - 13:16 / Editör: Ozge Selin
CHP kurultayından geriye yine 'çöp' kaldı
Cumhuriyet Halk Partisi'nde dananın kuyruğu hafta sonu gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayda koptu.

Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurultayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile hareket eden 'tavşan' aday Özgür Özel kazandı.

CHP kurultayından geriye yine 'çöp' kaldı

KILIÇDAROĞLU 13 YIL SONRA KOLTUKTAN KALDI
İlk turda Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy almasıyla adaylar salt çoğunluğu sağlayamadığı için seçim ikinci tura kaldı. Özel ikinci tur seçimlerinde oyların 812'sini alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy alarak 13 yıl sonra koltuktan kalktı.

'DEĞİŞİM' DEDİ AMA AYNI KAFA DEVAM EDECEĞİ ANLAŞILDI
Yıllardır Kemal Kılıçdaroğlu ile yol yürüyen ve kararlarına ortak olan Özgür Özel'in 'Değişim' diyerek yola çıkmasına rağmen yine benzer politikaları benimseyeceği de belli oldu.

Öyle ki Özel kurultayda terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a ve Osman Kavala'ya selam çaktı. PM listesine SİHA düşmanı Sezgin Tanrıkulu'nu aldı. Kısacası CHP'de bir şey değişmesi...

CHP kurultayından geriye yine 'çöp' kaldı

YİNE ÇÖP
Öte yandan kurutayın gerçekleştiği Ankara Arena Spor Salonu'nun son hali görüntülendi.

Salonun çöp yığınlarıyla dolu olduğu görüldü.

CHP kurultayından geriye yine 'çöp' kaldı

Bu görüntüler Başkan Erdoğan'ın CHP'yi tanımlarken sık sık dile getirdiği 'Çöp çukur çamur' söylemini bir kez daha akıllara getirdi.


CHP kurultayından geriye yine 'çöp' kaldı
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