CHP kurultayından geriye yine 'çöp' kaldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde dananın kuyruğu hafta sonu gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayda koptu.Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurultayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile hareket eden 'tavşan' aday Özgür Özel kazandı.İlk turda Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy almasıyla adaylar salt çoğunluğu sağlayamadığı için seçim ikinci tura kaldı. Özel ikinci tur seçimlerinde oyların 812'sini alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy alarak 13 yıl sonra koltuktan kalktı.Yıllardır Kemal Kılıçdaroğlu ile yol yürüyen ve kararlarına ortak olan Özgür Özel'in 'Değişim' diyerek yola çıkmasına rağmen yine benzer politikaları benimseyeceği de belli oldu.Öyle ki Özel kurultayda terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a ve Osman Kavala'ya selam çaktı. PM listesine SİHA düşmanı Sezgin Tanrıkulu'nu aldı. Kısacası CHP'de bir şey değişmesi...Öte yandan kurutayın gerçekleştiği Ankara Arena Spor Salonu'nun son hali görüntülendi.Salonun çöp yığınlarıyla dolu olduğu görüldü.Bu görüntüler Başkan Erdoğan'ın CHP'yi tanımlarken sık sık dile getirdiği 'Çöp çukur çamur' söylemini bir kez daha akıllara getirdi.