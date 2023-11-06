Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıllık devir sona erdi. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından istifası istenen ancak her fırsatta gemi ve liman diyerek tepkileri duymazdan gelen Kemal Kılıçdaroğlu, kariyerine bir yenilgi daha ekledi. Bu kez, genel başkanlık yarışında Özgür Özel'e kaybetti.Değişim diyen Özgür Özel'in söylemleri ise değişmedi. O da Kemal Kılıçdaroğlu gibi kürsüye çıkarak Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı 'demokrasi kahramanı' ilan etti. Selam gönderdi… Bu tutumuyla Kılıçdaroğlu'nu aratmayacağının sinyallerini verdiGenel başkan adaylığını ilan ettiği gün, Mehmetçik'e ağır iftiralar atan Sezgin Tanrıkulu'nu da savunarak gündem olan Özel, kurultaydaki Demirtaş güzellemesi ile de büyük tepki çekti. Kurultayın ikinci gününde, yeni genel başkan ile ilk PM ve YDK seçimleri tamamlanırken, Özel'in Tanrıkulu ve Demirtaş'a yönelik açıklamaları partide beklenen ideolojik değişimin yine göz ardı edildiği şeklinde yorumladı.Sadece isimlerin değiştiği, siyasi tercihlerin ise sabit kaldığı parti yönetimi seçimlerinde dikkat çeken bir detay da ön plana çıktı. Kurultayın ikinci gününde, ilk günün aksine 'Genel Başkan' Özel'in fotoğrafları ve sloganları saatlerce ekrana yansıtıldı.Canan Kaftancıoğlu harekete geçti! Kemal Kılıçdaroğlu yandaşlarından Özgür Özel'e muhalefet…Genel başkan seçiminin yapıldığı ilk gün Özel'in adı anons edilmemiş, fotoğrafları ve videoları da ekrana yansıtılmamıştı.Kurultayın ikinci günü gözler bir yandan da genel merkez destekçisi siyasetçilerin de üzerindeydi. Moralleri oldukça bozuk gözüken Kılıçdaroğlu taraftarı partililer, basın mensuplarının röportaj taleplerini de 'yoğun gündemi bahane ederek' reddetti.Özel'in sürpriz zaferi ile birlikte Kılıçdaroğlu'nun PM seçimleri üzerindeki etkisinin tamamen kırıldığı değerlendirilirken, bundan sonraki süreçte değişim karşıtı birçok siyasinin de tutumunu değiştirebileceği belirtiliyor.Buna karşın Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu liderliğindeki bir grubun parti içinde yeni bir muhalif oluşum kurabilmek için çalışmalara şimdiden başladığı iddia ediliyor.