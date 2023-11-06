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Beyaz Gazete
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Canan Kaftancıoğlu harekete geçti! Kemal Kılıçdaroğlu yandaşlarından Özgür Özel’e muhalefet…

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan değişim tartışmaları sonlandı. Hafta sonu yapılan kurultayda, tarihi anlar yaşandı. CHP'nin 13 yıllık genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 ayda dördüncü kez yenilgi aldı. Bir türlü bırakmadığı koltuğu, en yakını olan Özgür Özel'e kaptırdı. Özel'in, Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a selam yollaması tepki aldı. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Canan Kaftancıoğlu ise yeni muhalif oluşum için düğmeye bastı…

Canan Kaftancıoğlu harekete geçti! Kemal Kılıçdaroğlu yandaşlarından Özgür Özel’e muhalefet…
Ekleme: 6.11.2023 - 09:30 Güncelleme: 6.11.2023 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Canan Kaftancıoğlu harekete geçti! Kemal Kılıçdaroğlu yandaşlarından Özgür Özel’e muhalefet…
Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıllık devir sona erdi. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından istifası istenen ancak her fırsatta gemi ve liman diyerek tepkileri duymazdan gelen Kemal Kılıçdaroğlu, kariyerine bir yenilgi daha ekledi. Bu kez, genel başkanlık yarışında Özgür Özel'e kaybetti.

Değişim diyen Özgür Özel'in söylemleri ise değişmedi. O da Kemal Kılıçdaroğlu gibi kürsüye çıkarak Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı 'demokrasi kahramanı' ilan etti. Selam gönderdi… Bu tutumuyla Kılıçdaroğlu'nu aratmayacağının sinyallerini verdi

DEMİRTAŞ SEVDASI BİTMİYOR

Genel başkan adaylığını ilan ettiği gün, Mehmetçik'e ağır iftiralar atan Sezgin Tanrıkulu'nu da savunarak gündem olan Özel, kurultaydaki Demirtaş güzellemesi ile de büyük tepki çekti. Kurultayın ikinci gününde, yeni genel başkan ile ilk PM ve YDK seçimleri tamamlanırken, Özel'in Tanrıkulu ve Demirtaş'a yönelik açıklamaları partide beklenen ideolojik değişimin yine göz ardı edildiği şeklinde yorumladı.

ÖZEL'İ İKİNCİ GÜN HATIRLADILAR

Sadece isimlerin değiştiği, siyasi tercihlerin ise sabit kaldığı parti yönetimi seçimlerinde dikkat çeken bir detay da ön plana çıktı. Kurultayın ikinci gününde, ilk günün aksine 'Genel Başkan' Özel'in fotoğrafları ve sloganları saatlerce ekrana yansıtıldı.

Canan Kaftancıoğlu harekete geçti! Kemal Kılıçdaroğlu yandaşlarından Özgür Özel'e muhalefet…
Genel başkan seçiminin yapıldığı ilk gün Özel'in adı anons edilmemiş, fotoğrafları ve videoları da ekrana yansıtılmamıştı.

GENEL MERKEZCİLERİN YÜZÜ DÜŞTÜ

Kurultayın ikinci günü gözler bir yandan da genel merkez destekçisi siyasetçilerin de üzerindeydi. Moralleri oldukça bozuk gözüken Kılıçdaroğlu taraftarı partililer, basın mensuplarının röportaj taleplerini de 'yoğun gündemi bahane ederek' reddetti.

'YENİ MUHALİF OLUŞUM' İDDİALARI

Özel'in sürpriz zaferi ile birlikte Kılıçdaroğlu'nun PM seçimleri üzerindeki etkisinin tamamen kırıldığı değerlendirilirken, bundan sonraki süreçte değişim karşıtı birçok siyasinin de tutumunu değiştirebileceği belirtiliyor.

Buna karşın Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu liderliğindeki bir grubun parti içinde yeni bir muhalif oluşum kurabilmek için çalışmalara şimdiden başladığı iddia ediliyor.

Canan Kaftancıoğlu harekete geçti! Kemal Kılıçdaroğlu yandaşlarından Özgür Özel’e muhalefet…
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