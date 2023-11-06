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Batı medyası katliama kalkan oldu: İsrail vahşetini böyle örtbas ettiler! Gece boyunca süren katliama yönelik skandal ifadeler...

Tam bir aydır her gün sivillerin üzerine bombalar yağdıran İsrail'e ABD ve Batı artık nasıl destek olacaklarını şaşırdılar. Batı medyası yine katliamı savunmak için kirli algı oyununa girişti. The New York Times, dün İsrail'in yaptığı vahşi saldırılar ile ilgili skandal bir başlık attı. Öte yandan katliama karşı çıkan bir yazarını istifa ettirdi.

Batı medyası katliama kalkan oldu: İsrail vahşetini böyle örtbas ettiler! Gece boyunca süren katliama yönelik skandal ifadeler...
Ekleme: 6.11.2023 - 11:02 Güncelleme: 6.11.2023 - 11:17 / Editör: Ozge Selin
Batı medyası katliama kalkan oldu: İsrail vahşetini böyle örtbas ettiler! Gece boyunca süren katliama yönelik skandal ifadeler...
İsrail dün gece boyunca kanlı saldırılarını sürdürdü. Onlarca Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılara ilişkin Batı medyası ise yine kirli bir algı operasyonuna girişti.

İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki birçok bölgeyi gece boyunca bombalaması sonucu onlarca Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin orta kesimlerindeki Zevayde bölgesinde Mişmiş Ailesi'nin evine hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçakları, 10 kişinin ölümüne çok sayıda vatandaşın yaralanmasına neden oldu.

Han Yunus'taki el-Muhafaza caddesindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında biri çocuk iki kişi öldü bazı vatandaşlar yaralandı. Evin enkazı altında henüz kurtarılmayı bekleyenlerin olduğu kaydedildi.

İsrail savaş uçakları topçu atışlarının eşliğinde Şatı Mülteci Kampı'na ve Şifa Hastanesi çevresine şiddetli saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Deyr Belah, el-Beric ve el-Megazi mülteci kamplarına da düzenlenen saldırılarda, ölü ve yaralı en az 10 kişinin olduğu ifade edildi.

Gazze'den gelişmeleri anlık aktaran Şihab haber ajansına göre, Mısır sınırında bulunan Rafah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde Ebu Ulvan Ailesi'nin evine düzenlenen hava saldırısı sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Acarime caddesinde bulunan bir eve düzenlediği saldırı sonucunda ölen 3 kişinin cenazesi ve çok sayıda yaralı Endonezya Hastanesi'ne getirildi.

Batı medyası katliama kalkan oldu: İsrail vahşetini böyle örtbas ettiler! Gece boyunca süren katliama yönelik skandal ifadeler...

Bu haberi gündemine taşıyan The New York Times, 'Gazze'de meydana gelen patlamayı Gazzeliler hava saldırısı olarak nitelendiriyor' başlığını kullandı.

Haberde, Gazze Şeridi'nde yoğun nüfuslu bir bölgede çok sayıda patlamanın meydana geldiği ve birçok binanın yıkıldığı yazıldı.

Olay yerinden gelen fotoğraflara da dikkat çekerken ikiyüzlü haberini sürdüren gazete, ölü sayısının artmasının beklendiğini yazdı.

BUNUNLA DA BİTMEDİ

Öte yandan New York Times gazetenin pazar baskısındaki New York Times Magazine dergisinde yazarlık yapan Jazmine Hughes'i istifaya zorladı. İstifanın ardından 'Filistinlilere destek veren ve İsrail'in Gazze'deki kuşatmasını protesto eden bir bildiriye imza atarak yayın politikalarını ihlal etmesinin ardından istifa ettiği' söylendi
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Batı medyası katliama kalkan oldu: İsrail vahşetini böyle örtbas ettiler! Gece boyunca süren katliama yönelik skandal ifadeler...
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