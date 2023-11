Bakan Işıkhan: Her şeye rağmen büyümeye devam ediyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nca (TİSK) düzenlenen 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü Yılında Çalışma Hayatı Sempozyumu'na katıldı.Işıkhan, Filistin'in sadece Müslümanların değil; tüm insanlığın ortak davası ve ortak vicdanı olduğunu belirterek, 'Daha doğmamış bebeklerin katledildiği bu soykırımda, asıl öldürülen insanlığın vicdanıdır. Hiçbir hukuk kuralı tanımayan ve insan haklarını gözetmeyen İsrail'in katliamlarıyla ne yazık ki insani değerlerin kaybedildiğine de şahit oluyoruz. Medeniyetin temsilcileri olarak görülen ülkeler, bugün acı ve zulmün temsilcisi haline gelmiştir. Hala ikiyüzlü maskelerini takarak bütün dünyaya insan hakları dersi vermeye çalışıyorlar. Geçmişten bugüne her daim mazlum ve mağdurun safında yer almış bir millet olarak bugün de Gazze'nin sesi olmaya, onurlu ve adil tavrımızı korumaya, zulmün karşısında olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.AK Parti hükümetlerinin, çalışma hayatındaki yapısal sorunların çözümü için ciddi adımlar attığını aktaran Işıkhan, 'Salgınlar, yangınlar, depremler ve bunlarla beraber gelen küresel finans krizleri gibi son yıllarda birçok ülkenin üstesinden kolay kolay gelemeyeceği bu zor zamanları, büyüyerek ve gelişerek atlattık. Kolay kolay yıkılmayacak sağlam ekonomik yapımız, sayesinde her şeye rağmen büyümeye devam ediyoruz. Bu şartların sebep olduğu enflasyonun olumsuz etkilerine karşı hem çalışanımıza hem de işverenimize kalkan olmaya devam ediyoruz' dedi.Işıkhan, gençlere yönelik politikalara yoğun mesai harcadıklarını kaydederek, 'Bu anlamda bakanlık olarak genç istihdamına yönelik, bilhassa nitelikli iş gücü yetiştirme noktasında önemli çalışmalar yapıyoruz. Gençlerimizi gelecek adına umutlandıran her türlü çalışmanın içerisinde olmaya, bizi ilgilendiren hususlarda gereken her türlü fedakarlığı yapmaya gayret ediyoruz. Gençlerimizin okuyan, düşünen, donanımlı ve nitelikli bir birey olarak yetiştirilmesine katkı sağlayacak akademi camiamıza da geleceğin güçlü Türkiye'si için çalışan, üreten, uygulayan ve sonuç alarak bunları birer değer haline getiren genç kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak aktif iş gücü programlarımızla, teşvik ve desteklerimizle, paydaşlarımızla ortak yürüttüğümüz özellikle kadın ve gençlerimize yönelik projelerle sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilerleyen günlerde toplanacağına işaret ederek, 'Asgari ücret müzakerelerinde masada olmayı her daim önemsedik. Son 4 yılda, 6 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı yapıldı. TİSK olarak hep masadaydık ve masada olmaya da devam edeceğiz. Son 6 asgari ücretin hepsinde de imzamız vardır. Hiçbirine muhalefet şerhimiz yok. Ne mutlu ki gösterdiğimiz bu çabalarla geçtiğimiz yılda da çok ciddi bir yapısal reforma imza attık. Asgari ücretteki vergi yükü, 2022 yılı itibarıyla kaldırılarak tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan gelirlerinde vergi muafiyeti sağlandı. Bu gelişme, Türk çalışma hayatı için oldukça önemlidir' dedi.