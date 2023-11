AK Partili belediyelerden İsrail mallarına ambargo!

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 'Müslüman kardeşlerimizin acısı bizim acımızdır. Terör devleti İsrail yıllardır açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de bir aydır Filistinli Müslümanlara karşı insanlık suçu işliyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak ve Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği istikamet doğrultusunda her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu yüzden AK Partili İlçe belediyelerimizin tamamı eli kanlı katil İsrail devletinin ürettiği ürünleri belediye tesislerine almama kararı aldı. Bu kararımızın başta CHP'li ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a ve diğer belediyelere örnek olmasını dileriz. Ben buradan Sayın Yavaş'a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Yavaş soykırıma daha fazla ortak olma, halkın sözüne kulak ver İsrail mallarını belediyeye alma' dedi.Bir aydır kadın çocuk, genç yaşlı demeden herkesi katleden eli kanlı katil İsrail devleti dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyip insan haklarını hiçe sayarken sözde medeni Avrupa ülkeleri yaşanan insanlık dramına karşı durmak yerine çanak tutmaya devam ediyor. Yaşanan soykırıma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye dahil birkaç ülke tepki gösterirken AK Partili ilçe belediyelerinden mazlum Filistin halkına destek olmak adına örnek olabilecek bir adım atıldı. İlçe belediyeler tarafından atılan adımı AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan duyurdu.AK Partili İlçe Belediyelerinden terör devleti İsrail' karşı örnek bir adım atıldı. AK Partili ilçe belediyeleri tarafından İsrail menşeili ürünleri satışını durdurma kararı aldı. Alınan kararı AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan duyurdu.Konuya ilişkin AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından yapılan açıklamada, 'Soykırımcı İsrail'in işlediği insanlık dışı suçlara tepkimizi göstermek ve mazlum Filistin halkının yanında olmak için ilçe belediyelerimizin tesislerinde İsrail menşeili ürünlerin satışını durdurduk. Vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaya ve İsrail menşeili ürünler almamaya davet ediyorum. Müslüman kardeşlerimizin acısı bizim acımızdır. Terör devleti İsrail yıllardır açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de bir aydır Filistinli Müslümanlara karşı insanlık suçu işliyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak ve Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği istikamet doğrultusunda her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu yüzden AK Partili İlçe belediyelerimizin tamamı eli kanlı katil İsrail devletinin ürettiği ürünleri belediye tesislerine almama kararı aldı. Bu kararımızın başta CHP'li ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a ve diğer belediyelere örnek olmasını diliyorum.' dedi.Özcan şöyle devam etti; 'Bugün eli kanlı katil İsrail devleti her 10 dakikada bir çocuk şehit ediyor. Bugün Filistin'de şehit olanların 2 binden fazlası kadın, 4 bini çocuk. Elbet bir gün Allah'ın adaleti tecelli edecektir. Netenyahu sanmasın ki galip gelecektir. Allah'tan başka zafer sahibi yoktur. Filistin melesi sonuna kadar takibimizde. Gazzeli kardeşlerimiz için kıyamdayız. Nerede bir zulüm varsa bu millet orada mazlumun yanındadır. Hiçbir vicdan hastanelerin bombalanmasını, okulların bombalanmasını kabul etmez.' ifadelerini kullandı.