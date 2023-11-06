  • USD: 28,35 - 28,40
  • EURO: 30,16 - 30,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Partili belediyelerden İsrail mallarına ambargo!

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, siyonist bebek katili İsrail devletinin mazlum Filistin halkına uyguladığı soykırıma tepki gösteren AK Partili ilçe belediyelerinin tesislerinde İsrail menşeili ürünlerin satışını durduklarını açıkladı.

AK Partili belediyelerden İsrail mallarına ambargo!
Ekleme: 6.11.2023 - 10:17 Güncelleme: 6.11.2023 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
AK Partili belediyelerden İsrail mallarına ambargo!
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 'Müslüman kardeşlerimizin acısı bizim acımızdır. Terör devleti İsrail yıllardır açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de bir aydır Filistinli Müslümanlara karşı insanlık suçu işliyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak ve Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği istikamet doğrultusunda her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu yüzden AK Partili İlçe belediyelerimizin tamamı eli kanlı katil İsrail devletinin ürettiği ürünleri belediye tesislerine almama kararı aldı. Bu kararımızın başta CHP'li ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a ve diğer belediyelere örnek olmasını dileriz. Ben buradan Sayın Yavaş'a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Yavaş soykırıma daha fazla ortak olma, halkın sözüne kulak ver İsrail mallarını belediyeye alma' dedi.

AK Partili belediyelerden İsrail mallarına ambargo!

Bir aydır kadın çocuk, genç yaşlı demeden herkesi katleden eli kanlı katil İsrail devleti dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyip insan haklarını hiçe sayarken sözde medeni Avrupa ülkeleri yaşanan insanlık dramına karşı durmak yerine çanak tutmaya devam ediyor. Yaşanan soykırıma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye dahil birkaç ülke tepki gösterirken AK Partili ilçe belediyelerinden mazlum Filistin halkına destek olmak adına örnek olabilecek bir adım atıldı. İlçe belediyeler tarafından atılan adımı AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan duyurdu.

AK Partili belediyelerden İsrail mallarına ambargo!

AK Partili İlçe Belediyelerinden terör devleti İsrail' karşı örnek bir adım atıldı. AK Partili ilçe belediyeleri tarafından İsrail menşeili ürünleri satışını durdurma kararı aldı. Alınan kararı AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan duyurdu.

AK Partili belediyelerden İsrail mallarına ambargo!

'VATANDAŞLARIMIZI DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUM'
Konuya ilişkin AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından yapılan açıklamada, 'Soykırımcı İsrail'in işlediği insanlık dışı suçlara tepkimizi göstermek ve mazlum Filistin halkının yanında olmak için ilçe belediyelerimizin tesislerinde İsrail menşeili ürünlerin satışını durdurduk. Vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaya ve İsrail menşeili ürünler almamaya davet ediyorum. Müslüman kardeşlerimizin acısı bizim acımızdır. Terör devleti İsrail yıllardır açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de bir aydır Filistinli Müslümanlara karşı insanlık suçu işliyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak ve Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği istikamet doğrultusunda her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu yüzden AK Partili İlçe belediyelerimizin tamamı eli kanlı katil İsrail devletinin ürettiği ürünleri belediye tesislerine almama kararı aldı. Bu kararımızın başta CHP'li ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a ve diğer belediyelere örnek olmasını diliyorum.' dedi.


AK Partili belediyelerden İsrail mallarına ambargo!

'NEREDE BİR ZULÜM VARSA BU MİLLET ORADA MAZLUMUN YANINDADIR'
Özcan şöyle devam etti; 'Bugün eli kanlı katil İsrail devleti her 10 dakikada bir çocuk şehit ediyor. Bugün Filistin'de şehit olanların 2 binden fazlası kadın, 4 bini çocuk. Elbet bir gün Allah'ın adaleti tecelli edecektir. Netenyahu sanmasın ki galip gelecektir. Allah'tan başka zafer sahibi yoktur. Filistin melesi sonuna kadar takibimizde. Gazzeli kardeşlerimiz için kıyamdayız. Nerede bir zulüm varsa bu millet orada mazlumun yanındadır. Hiçbir vicdan hastanelerin bombalanmasını, okulların bombalanmasını kabul etmez.' ifadelerini kullandı.
CHP kurultayından geriye yine 'çöp' kaldı
CHP'nin 'A Takımı' belli oldu: Sezgin Tanrıkulu bir kez daha listede
İhracatta tüm zamanların rekoru! Bakan Bolat rakamlarla açıkladı
Batı medyası katliama kalkan oldu: İsrail vahşetini böyle örtbas ettiler! Gece boyunca süren katliama yönelik skandal ifadeler...
Kılıçdaroğlu’na böyle baskı yapmışlar: Çekilemezsin, izin vermiyorum
CIA direktörü İsrail'de: ABD neyi hedefliyor?
Netanyahu'ya hayatının şoku: Keskin nişancı yeğeni kara harekatında öldü
AK Partili belediyelerden İsrail mallarına ambargo!
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ankara’da! Masada 6 kritik dosya var: Öncelikli gündem ise Gazze...
Borsa İstanbul'da yeni sistem! Bugün devreye giriyor
Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel şimdiden pazarlığa tutuştu!
FETÖ'cü Enes Kanter'den İsrail'e destek: Yahudi okuluna moral ziyareti
Canan Kaftancıoğlu harekete geçti! Kemal Kılıçdaroğlu yandaşlarından Özgür Özel’e muhalefet…
Gazze alev alev yanıyor: İki buçuk milyondan fazla sivil terör devleti İsrail'in ölüm kıskacında
Yaralı Gazzelilerin Türkiye'ye intikali! Bakan Koca: Mısır Sağlık Bakanı ile görüşmemiz olumlu geçti
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sert tepki: Teröristlere selam gönderdiler
Uluslararası dev bankalardan TCMB ve Gaye Erkan yorumu: Enflasyonu düşürmede kararlı
İsrail vahşete doymuyor! İsrailli bakandan 'Atom bombası' çıkışı: Gazzelilere yönelik kan donduran sözler...
Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinde: Kavala ve Demirtaş'a selam gönderdi
İzmir ve Aydın'da sel felaketi: Ölü ve kayıplar var! Bazı evler yıkıldı, araçlar suya gömüldü
6 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

6 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Koca gökyüzü bir anda kızıla büründü: Türkiye'de ilk kez görüldü herkes telefona sarıldı

Koca gökyüzü bir anda kızıla büründü: Türkiye'de ilk kez görüldü herkes telefona sarıldı

Dilan Polat’ın cezaevindeki ilk günü: O isteği reddedildi! Neden revire kaldırıldı? Dolabındakiler şaşırttı!

Dilan Polat’ın cezaevindeki ilk günü: O isteği reddedildi! Neden revire kaldırıldı? Dolabındakiler şaşırttı!

Münevver Karabulut olayında yeni gelişme: Cem Garipoğlu'nun babası başvuruda bulundu

Münevver Karabulut olayında yeni gelişme: Cem Garipoğlu'nun babası başvuruda bulundu

Kırmızı melki sezonu başladı: Kilosu 200 liradan satılıyor

Kırmızı melki sezonu başladı: Kilosu 200 liradan satılıyor

Evinin altında buldu: Tam 2 bin yıllık!

Evinin altında buldu: Tam 2 bin yıllık!