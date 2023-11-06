Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Karakuyu köyü yakınlarında M.K. (36) idaresindeki otomobil, Y.N.Y'nin kullandığı (74) otomobille çarpıştı.Çarpışmanın etkisi ile yoldan çıkan araçlardan birisi şarampole girerekKazada sürücüler ile otomobillerdeki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.