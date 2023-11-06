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Beyaz Gazete
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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 6.11.2023 - 09:03 Güncelleme: 6.11.2023 - 09:08 / Editör: Ozge Selin
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandıAfyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Karakuyu köyü yakınlarında M.K. (36) idaresindeki otomobil, Y.N.Y'nin kullandığı (74) otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile yoldan çıkan araçlardan birisi şarampole girerek

4'ü çocuk 8 yaralı

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı
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