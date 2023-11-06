ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a büyük şok! Hakan Fidan’ın hamlesiyle neye uğradığını şaşırdı…

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına ölüm yağdırdı. En büyük müttefiki Amerika Birleşik Devletleri ise konu Orta Doğu olunca yine rahat durmadı. Soluğu, tansiyonun yükseldiği bölgede aldı.Bir aydır devam eden saldırılara tepki göstermeyen ABD ve Avrupalı ülkeler, öldürülen Filistinli çocuklar yerine İsrail'den yana taraf aldı. Her biri, katil Başbakan Netanyahu'nun sırtını sıvazladı.Eli kanlı Netanyahu'ya en büyük desteği ise ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken açıkladı. 7 Ekim'den bu yana tam üç kez İsrail'i ziyaret etti, saldırıların sürmesine masum sivillerin öldürülmesine ses çıkarmadı.Her fırsatta insan hakları ve özgürlük dersi veren ABD'nin konu Müslüman çocuklar olunca gösterdiği iki yüzlü tutum büyük tepki aldı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Irak'ın ardından dün akşam saatlerinde soluğu Ankara Esenboğa Havalimanı'nda aldı. Ancak şok üstüne şok yaşadı. Havalimanında yalnızca Ankara Vali Yardımcısı tarafından karşılandı.Sabah saatlerinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Blinken ile yapacağı görüşme başladı.Hakan Fidan, Blinken'i Dışişleri Bakanlığı'nın kapısında karşıladı.Bu sırada Blinken, tokalaştığı Hakan Fidan'a sarılmaya çalıştı. Ancak Fidan'ın hamlesiyle bir şok daha yaşadı… O anlar, Blinken'ın yüzüne böyle yansıdı…Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Antony Blinken'ın 2.5 saat süren görüşmesi sona erdi. ABD'li heyet, Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıldı.