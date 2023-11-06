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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ankara’da! Masada 6 kritik dosya var: Öncelikli gündem ise Gazze...

İsrail'in 30 gündür Gazze'ye yönelik saldırıları, Orta Doğu'da tansiyonu yükseltti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise 7 Ekim'den bu yana 3. Kez İsrail'e gitti. Bu gece ise Türkiye'ye geldi. Esenboğa Havalimanı'nda yalnızca Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı tarafından karşılanan Blinken, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek... İkili İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları başta olmak üzere terörle mücadele ve İsveç'in NATO üyeliği konularını görüşecek...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ankara’da! Masada 6 kritik dosya var: Öncelikli gündem ise Gazze...
Ekleme: 6.11.2023 - 09:46 Güncelleme: 6.11.2023 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ankara’da! Masada 6 kritik dosya var: Öncelikli gündem ise Gazze...
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'e yönelik saldırıları, bölgede tansiyonu yükseltti. Katliama, ABD ve Avrupa da destek verdi. ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere pek çok Avrupalı lider, İsrail'i ziyaret etti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise her fırsatta desteğini açıkladığı İsrail'i 3. kez ziyaret etti. Dün gece saatlerinde ise Türkiye'ye geldi. Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen Blinken'ı karşılama heyeti dikkat çekti. Ankara Vali Yardımcısı tarafından karşılanan Blinken'in bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceği belirtildi. Blinken ile İsrail ile Filistin arasındaki çatışma, insani durum ve nihai çözüm konularında görüş alışverişi yapılacak.

Terörle mücadele, Suriye'de düşürülen Türk SİHA'sı ve Irak'taki son gelişmeler ile NATO genişlemesi ve İsveç'in üyeliği, ABD'den talep edilen F-16'lardaki son durum, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kafkasya, ikili ilişkiler ve ticarette 100 milyar dolar hedefi konularında müzakereler gerçekleştirilecek.

ÖNCELİKLİ GÜNDEM GAZZE

İki bakanın görüşmesinde öncelikli gündem Gazze'de yaşananlar olacak. Süreçte sivillerin korunması gerekliliğinin altı çizilecek, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve soruna kalıcı bir çözüm bulunması için mekanizmaların oluşturulması hususları ele alınacak.

Türkiye'nin garantörlük önerisinin gündeme gelmesi beklenen görüşmede Ankara, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği zulme destek verilmemesi ve ateşe körükle gidilmemesi hususunu dile getirecek. 1967 sınırlarında iki devletli çözüme atıf yapılacak. Çatışmaların bölgeye yayılmaması gerektiği kayda geçirilecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ankara’da! Masada 6 kritik dosya var: Öncelikli gündem ise Gazze...

TERÖRLE MÜCADELE DE MASADA...

Görüşmelerde terörle mücadele konusunda atılması gereken adımlar masaya yatırılırken, bölücü terör örgütünün Suriye'deki varlığını son verilmesi gerektiği Ankara tarafından vurgulanacak. ABD'nin DEAŞ'la mücadele bahanesiyle desteklediği YPG/PYD'nin Suriye'de gerçekleştirdiği terör faaliyetleri bir kez daha Bakan Blinken'ın dikkatine getirilecek.

ABD Suriye'nin kuzeyinde müttefiklik ilişkisine yakışmayacak şekilde Türkiye'ye ait SİHA'yı düşürmüş, ardından bunun 'üzüntü verici bir olay' olduğunu belirterek 'Bu tür olayların yaşanmasını önlemek için iletişim hatlarını açık tutmaya devam edeceğiz' açıklamasını yapmıştı. Ankara'daki görüşmede bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 'son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar' mottosuyla gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonları ve sahadaki son durum da istişare edilecek.

F-16 İSVEÇ'İN ÜYELİĞİNDEN AYRI KONULAR

NATO genişlemesi ve İsveç'in ittifaka üyeliği konularının da gündeme geleceği müzakerelerde Ankara, kararın TBMM tarafından verileceğinin altını çizecek. Öte yandan Türkiye'nin ABD'den talepte bulunduğu F16 Blok 70 modernizasyon ve satın alım talebini İsveç'in NATO üyeliğine bağlaması hususunun yanlış olduğunun altı çizilecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ankara’da! Masada 6 kritik dosya var: Öncelikli gündem ise Gazze...

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve Karadeniz tahıl girişimi konularında gelinen son aşamanın müzakere edileceği görüşmede Kafkasya'daki son durumun da masaya yatırılması bekleniyor. Öte yandan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaştırılması için atılan ve atılacak adımlar ile stratejik mekanizma toplantılarında alınan kararlar istişare edilecek.

SKANDAL SÖZLERİ ELEŞTİRİLDİ

Blinken, Filistin'de çatışmaların başladığı 7 Ekim'den sonra da bölgeye bir dizi ziyaret gerçekleştirdi, bu kapsamda Türkiye'ye de gelmek istedi ancak Dışişleri Bakanı Fidan'ın Mısır ziyareti nedeniyle görüşme gerçekleşemedi. Blinken, 7 Ekim'deki ziyareti sonrası 'Buraya Yahudi olarak geldim' şeklinde skandal ifadeler kullanmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bunu söylediğin zaman karşındakiler 'Ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum' derse ne diyeceksin?' sözleriyle Blinken'ı eleştirmişti.
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ankara’da! Masada 6 kritik dosya var: Öncelikli gündem ise Gazze...
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