81 ilde kuruluyor! Bakan Yumaklı açıkladı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhuriyet Ormanlarının kurulacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "81 ildeki 2023 lokasyonda dikeceğimiz milyonlarca fidan, #CumhuriyeteNefes olacak" ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Bakan Yumaklı'nın açıklamaları ise şöyle:
"11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'nde 81 ilimizde Cumhuriyet Ormanları kuracağız.
Cumhuriyetimizin 100. yıl hatırasını Yeşil Vatan'ımızda ilelebet yaşatacağız.
81 ildeki 2023 lokasyonda dikeceğimiz milyonlarca fidan, #CumhuriyeteNefes olacak.
Haydi Türkiye, fidan dikmeye"
Bakan Yumaklı'nın açıklamaları ise şöyle:
"11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'nde 81 ilimizde Cumhuriyet Ormanları kuracağız.
Cumhuriyetimizin 100. yıl hatırasını Yeşil Vatan'ımızda ilelebet yaşatacağız.
81 ildeki 2023 lokasyonda dikeceğimiz milyonlarca fidan, #CumhuriyeteNefes olacak.
Haydi Türkiye, fidan dikmeye"