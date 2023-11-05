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Yaralı Gazzelilerin Türkiye'ye intikali! Bakan Koca: Mısır Sağlık Bakanı ile görüşmemiz olumlu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mısırlı mevkidaşıyla görüştüğünü belirtti. Önemli gelişmelerin olduğunu söyleyen Bakan Koca, görüşmede birçok önemli hususta mutabık kaldındığını ifade etti.

Yaralı Gazzelilerin Türkiye'ye intikali! Bakan Koca: Mısır Sağlık Bakanı ile görüşmemiz olumlu geçti
Ekleme: 5.11.2023 - 15:19 Güncelleme: 5.11.2023 - 15:32 / Editör: Ozge Selin
Yaralı Gazzelilerin Türkiye'ye intikali! Bakan Koca: Mısır Sağlık Bakanı ile görüşmemiz olumlu geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"BİRÇOK ÖNEMLİ HUSUSTA MUTABIK KALDIK"

"Dün gece Mısır Sağlık Bakanı ile görüştüm. Önemli gelişmeler var.

Mısır Sağlık Bakanı Değerli Dostum Khaled Abdel Ghaffar ile Gazze'deki insanlık dışı İsrail saldırıları sebebiyle sağlık hizmetlerine ulaşması mümkün olmayan kardeşlerimizin yaralarını birlikte sarmaya yönelik bir görüşme gerçekleştirdim.

Görüşmemizde, birçok önemli hususta mutabık kaldık: Faaliyetlerine son vermek zorunda kalan Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinde tedavi görmekte olan kanser hastaları başta olmak üzere daha önce tarafımıza bildirilen ve acil tedaviye ihtiyacı olan 1.000'e yakın hasta ve yaralının, Refah sınır kapısı üzerinden Mısır'a getirilmesi için çalışmalarımız sürüyor.

"ÇALIŞMALARIN PLANLAMASI VE YÜRÜTÜLMESİ İÇİN KARAR BİRLİĞİNE VARILDI"

Ardından, kanser hastaları ve durumu acil olanların ambulans uçaklar ve gemi hastanesi ile ülkemize transfer edilmesi planlanmakta. Sn. Bakanla mutabık olduğumuz bu hayati gelişme için gerekli çalışmaların planlaması ve yürütülmesi için karar birliğine varıldı.

Görüşmemizde Sn. Bakan bizimle önemi büyük bir bilgi daha paylaşmıştır: Gazzeli yaralıların tedavisinde kullanılmak üzere Türkiye'nin Mısır'a göndermek istediği Sahra Hastaneleri ile ambulansların sevkiyatı için her an harekete geçecek şekilde sularımızda bekletilmekte olan 2 gemimize Mısır limanlarına giriş izni verilmiş durumdadır.

Sayın Bakan ile Gazzeli kardeşlerimizin tedavileri amacıyla oluşturmuş olduğumuz bu yakın ve insani değeri unutulmayacak iş birliğinin Mısır ile ülkemiz arasındaki sağlık alanında var olan işbirliğine de ivme kazandıracağına olan inancımızı artırmıştır. Gazze'deki hastalara ve yaralılara şifa olabilmekse insanlık adına büyük bir bahtiyarlıktır."
Yaralı Gazzelilerin Türkiye'ye intikali! Bakan Koca: Mısır Sağlık Bakanı ile görüşmemiz olumlu geçti
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