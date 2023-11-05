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TBMM Başkanı Kurtulmuş: “Gazze'deki katliamın sorumluları yaptıklarının bedelini ödeyecek”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Gazze'deki katliamın sorumluları mutlaka Uluslararası Ceza Mahkemesine çıkacak, yaptıklarının bedelini ödeyecekler” ifadesini kullandı.

Ekleme: 5.11.2023 - 13:23 Güncelleme: 5.11.2023 - 13:27 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Kurtulmuş: “Gazze'deki katliamın sorumluları yaptıklarının bedelini ödeyecek”
TBMM Başkanı Kurtulmuş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bosna Hersek'te bulundu. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Kurtulmuş, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında, kendisi konuşurken dahi onlarca bebeğin, kadının, yaşlının ve masum insanın öldürüldüğünü söyledi.

Gazze'de 2 milyon 300 bin insanın her taraftan kuşatıldığının altını çizen Kurtulmuş, şunları kaydetti:
'Nasıl Auschwitz ve Srebrenitsa için oradaki kasaplar, uluslararası mahkemelere çıkmış ve bunun bedelini ödemişlerse bugün Gazze'deki katliamın sorumluları da mutlaka ama mutlaka Uluslararası Ceza Mahkemesine çıkacak, bu yaptıklarının bedelini ödeyeceklerdir. Bu katliama sesini çıkarmayanlar da göz yumanlar da hesap verecekler.'

'SOYKIRIM YAŞANIYOR'
Kurtulmuş, 'Özellikle Bosna Hersek'te bulunduğum için daha iyi anlaşılması bakımından 3 şehir üzerinden modern zamanlarda yaşadığımız insanlık trajedilerini, katliamları, soykırımları, o dönemlerde yaşadıklarımız karşısında insanların tavrını da ifade ederek hatırlatmak isterim. Bu 3 şehir Auschwitz, Srebrenitsa ve Gazze'dir.

Auschwitz'teki toplama kamplarında Naziler tarafından Yahudiler önemli bir katliama ve soykırıma tabi tutulmuşlardı. Arkasından Srebrenitsa'da yakın döneme ilişkin büyük bir insanlık dramı, büyük bir soykırım yaşandı. Aynı ikisine benzer şekilde şu anda Gazze'de İsrail hükümetinin acımasız saldırıları sonucunda bir büyük soykırım yaşanıyor' diye konuştu.
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