Şehit Bektaş’ın naaşı toprağa verildi

Görev yaptığı Van’ın Başkale ilçesinde şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş’ın Göksun’da düzenlenen cenaze törenine katılan Başkan Güngör, “Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

Van'ın Başkale ilçesinde ikmal faaliyeti ile görevlendirilen askerî aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş, son yolculuğuna uğurlandı.Göksun Ulu Camii'de gerçekleştirilen cenaze töreninde; Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün yanı sıra Vali Mükerrem Ünlüer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, protokol üyeleri, askeri erkân ve vatandaşlar da yer aldı. Şehit Samet Bektaş'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Huğtaş Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde şehit yakınlarının yanında olan ve acılarını paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 'Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum' dedi.