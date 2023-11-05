  • USD: 28,35 - 28,40
  • EURO: 30,16 - 30,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinde: Kavala ve Demirtaş'a selam gönderdi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Manisa Milletvekili Özgür Özel ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından kürsüye gelen Özgür Özel, Kılıçdaroğlu gibi Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi. Kılıçdaroğlu'nun "Hançerlendim" sözlerine de yanıt veren Özel, "Hiç üstüme alınmadım. CHP'de hançer yok, hançerlenecek kimse de yok." dedi.

Ekleme: 5.11.2023 - 11:11 Güncelleme: 5.11.2023 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin 38'inci Olağan Genel Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi için Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu karşı karşıya geldi. Kavgaların eksik olmadığı partide, genel başkanlık için aday olan Kılıçdaroğlu ve Özel sırasıyla kürsüye geldi.

DEMİRTAŞ'A SELAM GÖNDEREREK BAŞLADI

Kurultayda kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a selam yolladı. Ardından parti içerisinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere 'değişim' hareketini başlatan isimlere sert çıktı. "Seçim bitti, kazanamadık. Daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Sırtımdan hançerlendim" şeklinde konuştu.

Kıılıçdaroğlu'nun ardından Özgür Özel de kurultaya hitap etmek üzere kürsüye çıktı. Özgür Özel konuşmasının hemen başında terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş ve Gezi olaylarının finansörü tutuklu Osman Kavala'ya selam gönderdi.

"DEMİRTAŞ'A SELAM OLSUN..."

Özgür Özel, Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderdiği açıklamasında şunları söyledi:

Memleketimin dört bir yanında altı oklu bayrağı sallayanlara, Soma'da, Zonguldak'ta, Bartın'da yerin yüzlerce metre altında çalışanlara, İzmir'de Agrobay'da direnen kadınlara, Silivri'de Bakırköy'de hepimizin yerine yatan Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun.

HANÇER YANITI: ÜSTÜME ALINMADIM

Kılıçdaroğlu'nun "hançer" çıkışına da değinen Özel, "Elbette kırıldığımız, üzüldüğümüz hususlar oluyor. Biraz önce Genel Başkanımız hançerden bahsetti. Hiç üstüme alınmadım. CHP'de hançer yok, hançerlenecek kimse de yok. Değişimcilere 'Kılıç' çekenin alnını karışlarım." şeklinde konuştu.

SÖZ DÜELLOSU

Kılıçdaroğlu, CHP'nin dış politikadan sanayiye kadar hiçbir alanda fikir üretemediğini savunan Özel'e ateş püskürdü. Özel'in eleştirileri sonrası söz alan Kılıçdaroğlu, "Keşke bunları yüzüme karşı söyleseydin. Hala benim ABD'ye, İngiltere'ye niye gittiğimi öğrenmemiş. Hala bundan haberi olmayan bir kişi varsa beni dinlemiyor demektir" ifadelerini kullandı.

CHP'DE ÖZGÜR ÖZEL DÖNEMİ

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçildi.

Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı. Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.
Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinde: Kavala ve Demirtaş'a selam gönderdi
İzmir ve Aydın'da sel felaketi: Ölü ve kayıplar var! Bazı evler yıkıldı, araçlar suya gömüldü
Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi! İşte beraberinde kaybeden isimler...
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda yeni genel başkan belli oldu! Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı
Başkan Erdoğan Rize'de vatandaşlara hitap ediyor
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP'de tansiyon yüksek! Değişimcileri topa tutan Kılıçdaroğlu'na Özgür Çelik'ten yanıt
Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar Ankara'ya çağrılacak
İsrail Filistinli işçileri böyle göndermişti! Her detayı dehşet verici: İşkence etmişler
AK Parti Gençlik Kolları 81 ilde eşzamanlı #SayStop yürüyüşü.... 'Türkiye'nin dört bir yanında kıyamdayız'
İngiliz medyası İsrail’i savunmak için sıraya girdi: Çocuk katliamlarına kan donduran kılıf!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! Değişim isteyenlere sert çıktı: Sırtımdan hançerlendim!
AK Parti'den İsrail'in katliamına sert tepki: Netanyahu hükümeti bir cinayet makinesidir
Başkan Erdoğan'dan 'garantörlük' vurgusu: Batı İsrail'e diyet borcunu ödüyor
Yahudi yerleşimciler terör örgütü gibi! Filistinlileri böyle katlediyorlar
META'dan sosyal işgal: Tepkiler çığ gibi büyüdü! Facebook ve Instagram’a reklam boykotu çağrısı…
Gazze’nin kaderi ne olacak? Eylem planları ortaya çıktı: İsrail vahşetine karşı kritik hamle!
İlhan Cihaner, adaylık yarışından çekildi!
İsrail yurt dışındaki vatandaşlarını uyardı: Gerekirse kimliğinizi saklayın
CHP'de hesaplaşma günü! Kılıçdaroğlu en kritik sınavına çıkıyor
Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den birçok bölge ve il için yeni uyarı geldi

Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den birçok bölge ve il için yeni uyarı geldi

Konut ve araç alım-satımında yeni dönem! Artık zorunlu oldu! İlanlar tek tek kaldırılıyor

Konut ve araç alım-satımında yeni dönem! Artık zorunlu oldu! İlanlar tek tek kaldırılıyor

Tüm dünya karanlığa gömülebilir! Uzmanlar o tarihe işaret etti!

Tüm dünya karanlığa gömülebilir! Uzmanlar o tarihe işaret etti!

Chrome tarihe gömülüyor! Artık bu cihazlarda çalışmayacak…

Chrome tarihe gömülüyor! Artık bu cihazlarda çalışmayacak…

Poşetten vahşet çıktı: Çöp atarken fark ettiler bunu yapan insan olamaz!

Poşetten vahşet çıktı: Çöp atarken fark ettiler bunu yapan insan olamaz!

YouTube Music uygulamasına yapay zeka desteği geliyor

YouTube Music uygulamasına yapay zeka desteği geliyor