Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinde: Kavala ve Demirtaş'a selam gönderdi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Manisa Milletvekili Özgür Özel ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından kürsüye gelen Özgür Özel, Kılıçdaroğlu gibi Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi. Kılıçdaroğlu'nun "Hançerlendim" sözlerine de yanıt veren Özel, "Hiç üstüme alınmadım. CHP'de hançer yok, hançerlenecek kimse de yok." dedi.

CHP'nin 38'inci Olağan Genel Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi için Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu karşı karşıya geldi. Kavgaların eksik olmadığı partide, genel başkanlık için aday olan Kılıçdaroğlu ve Özel sırasıyla kürsüye geldi.



DEMİRTAŞ'A SELAM GÖNDEREREK BAŞLADI



Kurultayda kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a selam yolladı. Ardından parti içerisinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere 'değişim' hareketini başlatan isimlere sert çıktı. "Seçim bitti, kazanamadık. Daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi" ifadelerini kullandı.



Kemal Kılıçdaroğlu, "Sırtımdan hançerlendim" şeklinde konuştu.



Kıılıçdaroğlu'nun ardından Özgür Özel de kurultaya hitap etmek üzere kürsüye çıktı. Özgür Özel konuşmasının hemen başında terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş ve Gezi olaylarının finansörü tutuklu Osman Kavala'ya selam gönderdi.



"DEMİRTAŞ'A SELAM OLSUN..."



Özgür Özel, Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderdiği açıklamasında şunları söyledi:



Memleketimin dört bir yanında altı oklu bayrağı sallayanlara, Soma'da, Zonguldak'ta, Bartın'da yerin yüzlerce metre altında çalışanlara, İzmir'de Agrobay'da direnen kadınlara, Silivri'de Bakırköy'de hepimizin yerine yatan Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun.



HANÇER YANITI: ÜSTÜME ALINMADIM



Kılıçdaroğlu'nun "hançer" çıkışına da değinen Özel, "Elbette kırıldığımız, üzüldüğümüz hususlar oluyor. Biraz önce Genel Başkanımız hançerden bahsetti. Hiç üstüme alınmadım. CHP'de hançer yok, hançerlenecek kimse de yok. Değişimcilere 'Kılıç' çekenin alnını karışlarım." şeklinde konuştu.



SÖZ DÜELLOSU



Kılıçdaroğlu, CHP'nin dış politikadan sanayiye kadar hiçbir alanda fikir üretemediğini savunan Özel'e ateş püskürdü. Özel'in eleştirileri sonrası söz alan Kılıçdaroğlu, "Keşke bunları yüzüme karşı söyleseydin. Hala benim ABD'ye, İngiltere'ye niye gittiğimi öğrenmemiş. Hala bundan haberi olmayan bir kişi varsa beni dinlemiyor demektir" ifadelerini kullandı.



CHP'DE ÖZGÜR ÖZEL DÖNEMİ



CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçildi.



Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı. Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.