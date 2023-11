Kırmızı melki sezonu başladı: Kilosu 200 liradan satılıyor

Satışa çıkan ilk melkilerin kilosu 200 lira.Yöre halkının geçim kaynağı halini alan ve sofralarda sıkça tercih edilen kırmızı melki, asıl adıyla kanlıca mantarı Sındırgı meydanında satışa sunulmaya başladı.Yağışların az olması nedeniyle henüz az olması nedeniyle fiyatların yüksek olması melki seven vatandaşları üzdü.Kırmızı, beyaz ve mor çeşitleri bulunan melkinin en değerlisi ve tercih edileni kırmızı melki. Eşsiz bir doğada çam ağaçlarının arasından zorlukla toplanan melkiler, Cumhuriyet Meydanı'nda tüketici ile buluşuyor.Sezonun ilk melkileri Sındırgı'dan, tezgahlarda var ama vatandaşlar toplamak için yağışları bekliyorSonbahar döneminde özellikle yağışlar sonrasında dağlarda yetişen, halk dilinde melki olarak bilinen kırmızı mantar Sındırgı - Simav bölgesinde yüksek rakımlı noktalarda görülmeye başlandı.Henüz belli bölgelerde nadir toplanan mantarlar ilçe merkezinde ve köylü pazarında satışa sunuluyor. Yağışların az olmasından dolayı Yaylabayır, Yüreğil, Hisaralan, Kepez, Ulus gibi bölgelerde melkiler henüz yetişmedi.Özellikle çam ormanları arasında nemli ve rutubetli alanlarda daha fazla mantar türüne rastlanıyor. Tezgahlardan almak yerine melki toplamayı ve doğayla iç içe olmayı seven vatandaşlar da bir an önce yağmurun yağıp havanın güneşlenmesini bekliyor.Geçtiğimiz sezon Sındırgı'nın birçok bölgesinde melki vatandaşların geçim kaynağı olmuştu.Uzmanlar ise vatandaşları zehirli türlerin de çok olduğunu belirterek mantar toplama konusunda uyarıyor.Zehirli mantarın en büyük belirtisi ise altının sarı olması, koparıldığında süt çıkması ve etrafında böcek olmaması olarak belirtiliyor.Baba mesleği olan melki toplama ve satışını hala sürdürdüğünü belirten Mumcu kırsal mahallesinden Mustafa Şensöz, “Yıllardan beri bu meslekte büyüdük, bu meslekte yetiştik. Her yıl geldiği zaman melki sezonu Sındırgı'nın meydanında melki sezonumuzu açmaktayız” dedi.Mantar toplama sezonunun Ekim ayının 20-25'i geldiği zaman başladığını belirten Şensöz, “Bu tarihlerde, sonbaharla birlikte mantar arayışı başlıyor. Sonrasında dağlardaki mantarlar çıktı mı Sındırgı'nın meydanına geliyor.Çam ağaçlarının arasında çam pürçüklerinin altındaki şişlikleri açıyorsun onların altında melkiler çıkıyor. Kırmızısı oluyor, beyazı oluyor, moru oluyor. Bunlar değişik değişiktir. Asıl adı aslında kırmızı melkinin alkanlıca mantarıdır. Bizim Sındırgı'da melki derler buna ama bunun asıl adı alkanlıcadır” şeklinde konuştu.