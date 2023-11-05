Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi! İşte beraberinde kaybeden isimler...

CHP'de dengeler değişti!Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona ererken, tarihi kurultay “Özgür Özel” dedi.CHP'nin 8. Genel Başkanı olan Özgür Özel ikinci turda 812 oy alırken, Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kaldı.Yenilgilerinin arasına bir yenisini daha ekleyen Kılıçdaroğlu'na destek veren isimler de kurultay gecesinin kaybedeni oldu.CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde yanında olmuş ve seçim kampanyası için 55 bin 598 TL'lik destekte bulunmuştu.CHP Parti Meclis üyesi ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da Kılıçdaroğlu destekçileri arasında yer alıyor.Partinin örgütlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini üstlenen Salıcı her fırsatta Kılıçdaroğlu'na inancını da dile getirmişti.Değişimcilere sert çıkışları ile bilinen ve Kılıçdaroğlu'nun yanında olan bir isim de CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol.Gecenin bir kaybedeni ise Gazeteci Barış Yarkadaş. Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olarak bilinen Yarkadaş, “Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım” demişti.28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne CHP listesinden giren Mustafa Sarıgül ise CHP'nin Kılıçdaroğlu'na ihtiyacı olduğunu vurgulamıştı.Sarıgül ailesinden Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül de Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alıyor.CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de değişimcilere karşı Kılıçdaroğlu'nun yanında oldu.Kemal Kılıçdaroğlu ile kaybeden bir başka isim de CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp. Öyle ki Medya, Planlama ve Sosyal Medya politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ile aralarındaki küfür krizi ardından bile Kılıçdaroğlu tarafından gözden çıkarılmamıştır.FETÖ skandalları ile gündeme gelen Tuncay Özkan da Kılıçdaroğlu destekçilerinden. Seçimlerden sonra Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından biri olan Özkan'ın görevden alınacağına dair haberler de çıkmıştı. Özkan bu haberleri yalanlasa da yeni MYK'nın açıklanmasının ardından odasını boşalttı.CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'da Kılıçdaroğlu'nun adaylık sürecinde büyük katkı sağlayan isimlerden biri.Ve tabii ki bu isimler arasında Faik Öztrak da yerini alıyor.CHP'de Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcülüğü yapan Öztrak Özgür Özel ile kongre sürecide polemikler yaşayan isimlerden biri.CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da CHP'deki değişimcilere karşı Kılıçdaroğlu'nun yanında beliren isimlerden.CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da kurultayın son anına kadar Kemal Kılıçdaroğlu desteğinden vazgeçmedi.