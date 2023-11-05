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İzmir ve Aydın'da sel felaketi: Ölü ve kayıplar var! Bazı evler yıkıldı, araçlar suya gömüldü

İzmir'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar adeta suya gömüldü. Vatandaşlar araçlarını kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Öte yandan Aydın'da ise gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, bazı köylerde kayıpların olduğu bildirildi.

İzmir ve Aydın'da sel felaketi: Ölü ve kayıplar var! Bazı evler yıkıldı, araçlar suya gömüldü
Ekleme: 5.11.2023 - 10:39 Güncelleme: 5.11.2023 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
İzmir ve Aydın'da sel felaketi: Ölü ve kayıplar var! Bazı evler yıkıldı, araçlar suya gömüldü
İzmir ve Aydın'da aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar suya gömüldü. Aydın'da sel felaketi nedeniyle ölü ve kayıpların olduğu bildirilirken, bazı evlerin yıkıldığı öğrenildi. İşte detaylar…

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir'e yapmış olduğu sağanak yağış uyarısının ardından, akşam saatlerinde kent genelinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Özellikle Buca ve Karabağlar ilçelerinde sokaklar adeta göle dönerken, yine Karabağlar ilçesinde bazı ev ve iş yelerini su bastı.

Kentin en işlek caddelerinden birisi olan Yeşillik Caddesi ise sağanak nedeniyle göle dönerken, trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı. Bornova ilçesinde bulunan Ankara Caddesi'nde de araçlar adeta suya gömüldü, trafik durma noktasına geldi.

EKİPLER TEYAKKUZ HALİNE GEÇTİ

Yine Buca ilçesinde bazı araçlar sele kapılıp sürüklenirken, vatandaşlar sular içerisinde kalan araçlarını kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve polisler etkili olan yağış nedeniyle teyakkuz haline geçerken, sağanak yağışların gecenin ilerleyen saatlerinde de zaman zaman etkili olacağı öğrenildi.

AYDIN'DA SEL FELAKETİ: ÖLÜ VE KAYIPLAR VAR

Aydın'da yaşanan sel felaketinde şu anda Söke'ye bağlı Demirçay Mahallesi'nde 1 kişinin hayatını kaybetti 2 kişi kayıp, Güneyyaka Mahallesi'nde 3 kişinin kayıp, Kisir Mahallesi'nde 1 kişinin kayıp olduğu öğrenildi.

BAZI EVLER YIKILDI

Güneyyaka Mahallesi'nde bazı evlerin göçtüğü belirtildi. Bu arada şiddetli yağışlarda Söke'nin yanı sıra Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde selin etkili olduğu belirtildi.

Aydın ve çevre illerden bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildiği öğrenildi.
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