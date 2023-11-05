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İstanbul'da 10 yaşındaki kız, turistlerin çantasını çalarken suçüstü yakalandı

Taksim Meydanı'nda küçük bir kız çocuğu, turistlerin çantasını çalarken fark edildi. Sivil polislerin yakaladığı hırsız, basın mensuplarının 'Neden çaldın?' sorusuna, "Dayı sen sor diye aldım" şeklinde cevap verdi.

Ekleme: 5.11.2023 - 12:47 Güncelleme: 5.11.2023 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da 10 yaşındaki kız, turistlerin çantasını çalarken suçüstü yakalandıİstanbul'un Beyoğlu ilçesinde hareketli anlar yaşandı.

Bölgenin en yoğun olan Taksim Meydanı'na, hafta sonu yerli ve yabancı turist akını olduğu görüldü.

Hırsızlık olayı da kaçınılmaz oldu.

Bu kez hırsızlık vakası 10 yaşındaki bir kız çocuğu tarafından gerçekleştirildi.

Turistlerin çantasını çalarken yakalandı

Akşam saatlerinde küçük kız, Rus turistlerin çantasını çaldı.

Turistler çantalarının çalındığından habersizken, olay yerinde bulunan B Bölge Güven Timleri Amirliği ekipleri durumu fark ederek, küçük hırsızı suçüstü yakaladı.

Turistler sivil polisleri hırsız sandı

Öte yandan Rus turistler, sivil polislerin ellerinde kendilerine ait çantaları görünce polisleri hırsız sandı.

Rus turistler ile sivil polisler arasında anlaşmazlık nedeniyle çıkan kısa süreli bir tartışmanın ardından olay tatlıya bağlandı.

İstanbul'da 10 yaşındaki kız, turistlerin çantasını çalarken suçüstü yakalandı

'Sen sor diye aldım'

Hırsız çocuk muhabirin, 'Neden turistin çantasını aldın?' sorusu üzerine, 'Dayı sen sor diye aldım.' şeklinde cevap verdi.

Çok sayıda suç dosyası var

Yakalanan çocuk ve çantası çalınan turist aile işlemler için Güven Timleri Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Küçük kızın çok sayıda suç dosyasının olduğu ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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