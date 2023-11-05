İsrail vahşete doymuyor! İsrailli bakandan 'Atom bombası' çıkışı: Gazzelilere yönelik kan donduran sözler...

İsrail, insanlık dışı saldırılarını ve sözlerini her geçen gün başka bir seviyeye çıkarıyor. Gazze'ye karadan havadan ve denizden saldırılarda bulunan İsrail'in Kültür Mirası Bakanı Amichai Eliyahu, atom bombasının bir seçenek olduğunu öne sürdü.Times of Israel'de yer alan habere göre, Aşırılık yanlısı Otzma Yehudit partisinden Kültür Mirası Bakanı Amichai Eliyahu verdiği bir röportajda Gazze'ye atom bombası atılmasının bir seçenek olduğunu söyledi.Gazze'ye insani yardım yapılmasına da engel olmak isteyen Eliyahu, "Nazilere insani yardım göndermeyiz, Gazze'de sivillerin karışmaması diye bir şey yok" dedi.Gazze'deki Filistinlilerin çöllere ya da İrlanda'ya gidebileceğini belirten Eliyahu, "Gazze'deki canavarlar kendi başlarına çözüm bulmalı." şeklinde skandal ifadeler kullandı.Filistin ve Hamas bayrağı taşıyan hiç kimsenin yeryüzünde yaşamaya devam etmemesi gerektiğini söyledi.Bu açıklamalara Netanyahu'dan gelen yanıt ise şu şekilde, 'İsrail ordusu, olaya karışmayan insanlara zarar gelmesini önlüyor ve uluslararası hukukun en yüksek standartlarına uygun hareket ediyor. Zafere gidene kadar bunu yapmaya devam edeceğiz'