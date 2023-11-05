İsrail vahşete doymuyor! İsrailli bakandan 'Atom bombası' çıkışı: Gazzelilere yönelik kan donduran sözler...
Katliamcı İsrail tam 30 gündür sivil katliamını sürdürüyor. Vahşetin boyutunu her geçen gün artıran İsrail'den insanlık dışı açıklamalar gelmeye devam ediyor. İsrailli bir bakan Gazze'ye nükleer bomba atılmasının bir seçenek olduğunu öne sürerken Gazzelilerin sürgün edilmesini de istedi.
İsrail, insanlık dışı saldırılarını ve sözlerini her geçen gün başka bir seviyeye çıkarıyor. Gazze'ye karadan havadan ve denizden saldırılarda bulunan İsrail'in Kültür Mirası Bakanı Amichai Eliyahu, atom bombasının bir seçenek olduğunu öne sürdü.
Times of Israel'de yer alan habere göre, Aşırılık yanlısı Otzma Yehudit partisinden Kültür Mirası Bakanı Amichai Eliyahu verdiği bir röportajda Gazze'ye atom bombası atılmasının bir seçenek olduğunu söyledi.
SİVİL KATLİAMINA ONAY
Gazze'ye insani yardım yapılmasına da engel olmak isteyen Eliyahu, "Nazilere insani yardım göndermeyiz, Gazze'de sivillerin karışmaması diye bir şey yok" dedi.
Gazze'deki Filistinlilerin çöllere ya da İrlanda'ya gidebileceğini belirten Eliyahu, "Gazze'deki canavarlar kendi başlarına çözüm bulmalı." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
Filistin ve Hamas bayrağı taşıyan hiç kimsenin yeryüzünde yaşamaya devam etmemesi gerektiğini söyledi.
ULUSLARARASI HUKUKA UYUYORLARMIŞ
Bu açıklamalara Netanyahu'dan gelen yanıt ise şu şekilde, 'İsrail ordusu, olaya karışmayan insanlara zarar gelmesini önlüyor ve uluslararası hukukun en yüksek standartlarına uygun hareket ediyor. Zafere gidene kadar bunu yapmaya devam edeceğiz'