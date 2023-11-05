Hatay’da deprem konutlarının teslim tarihi belli oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da afet konutlarının inşası gece gündüz demeden devam ediyor. Enkaz kentte; TOKİ tarafından ihale edilen ve ihale aşamasında olan konut sayısı 34 bin 793'u buldu. TOKİ tarafından bölgeye 73 bin 710 afet konutunun yapımı planlanıyor. Hatay Valiliği koordinesinde Hassa ilçesinde de 3878 afet konutunun inşaatı devam ediyor. Ekiplerin aralıksız sürdürdüğü çalışmalar sonucunda afet konutlarının yıl başında depremzede vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor.Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, yapımı tamamlanan konutların yılbaşı itibariyle teslim edilmesinin planlandığını ifade ederek, 'Hassa ilçemizde TOKİ 4 bine yakın ev yapıyor. Afet konutları; yeni Hassa eski Hassa diye adlandırıp ismini depremden önce koyduğumuz bölgeye yapılıyor. Böyle yeni bir güzel yerleşim yeri olsun dediğimiz bir yer vardı ve afet konutları o bölgeye yapılıyor. 4 bine yakın TOKİ evlerinden yapımı tamamlananların yılbaşına doğru dağıtılması planlanıyor. Şu an inşaat üç ayrı firma tarafından devam ediyor. Onun için toplu konut evlerinde Hassa olarak yapılımda sıkıntımız yok. Vatandaşlarımız, yapılan işleri gördükleri zaman Cumhurbaşkanımıza hem güveniyor hem inanıyor. Onun için vatandaşlarımız rahat. Biz vatandaşımızın yanındayız zaten' dedi.Depremzede vatandaş Zeki Parlak, ekiplerin çalışmalarını gece gündüz sürdürdüklerini ifade ederek, 'TOKİ çalışması gece gündüz devam ediyor. Biz en yakın komşusu olarak çok çalışmadan memnunuz. Yani ancak bu kadar olur diyebilirim. En kısa zamanda en mükemmelini yapmaya çalışıyorlar. Evlerin duruşu çok mükemmel. İşçileri de çalışan arkadaşlar da öyle diyor. Yani çok sağlıklı bir şekilde yapıldığını söylediler' şeklinde konuştu.