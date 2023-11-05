  • USD: 28,35 - 28,40
  • EURO: 30,16 - 30,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hatay’da deprem konutlarının teslim tarihi belli oldu

Depremin vurduğu Hatay’da ihale aşamasında olan konut sayısı 34 bin 793'u buldu. Hassa ilçesinde Hatay Valiliği koordinesinde yapımı devam eden afet konutlarının teslimine yıl başında başlanması planlanıyor.

Ekleme: 5.11.2023 - 11:20 Güncelleme: 5.11.2023 - 11:21 / Editör: Ozge Selin
Hatay’da deprem konutlarının teslim tarihi belli oldu
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da afet konutlarının inşası gece gündüz demeden devam ediyor. Enkaz kentte; TOKİ tarafından ihale edilen ve ihale aşamasında olan konut sayısı 34 bin 793'u buldu. TOKİ tarafından bölgeye 73 bin 710 afet konutunun yapımı planlanıyor. Hatay Valiliği koordinesinde Hassa ilçesinde de 3878 afet konutunun inşaatı devam ediyor. Ekiplerin aralıksız sürdürdüğü çalışmalar sonucunda afet konutlarının yıl başında depremzede vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor.

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, yapımı tamamlanan konutların yılbaşı itibariyle teslim edilmesinin planlandığını ifade ederek, 'Hassa ilçemizde TOKİ 4 bine yakın ev yapıyor. Afet konutları; yeni Hassa eski Hassa diye adlandırıp ismini depremden önce koyduğumuz bölgeye yapılıyor. Böyle yeni bir güzel yerleşim yeri olsun dediğimiz bir yer vardı ve afet konutları o bölgeye yapılıyor. 4 bine yakın TOKİ evlerinden yapımı tamamlananların yılbaşına doğru dağıtılması planlanıyor. Şu an inşaat üç ayrı firma tarafından devam ediyor. Onun için toplu konut evlerinde Hassa olarak yapılımda sıkıntımız yok. Vatandaşlarımız, yapılan işleri gördükleri zaman Cumhurbaşkanımıza hem güveniyor hem inanıyor. Onun için vatandaşlarımız rahat. Biz vatandaşımızın yanındayız zaten' dedi.

'EN KISA ZAMANDA EN MÜKEMMELİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Depremzede vatandaş Zeki Parlak, ekiplerin çalışmalarını gece gündüz sürdürdüklerini ifade ederek, 'TOKİ çalışması gece gündüz devam ediyor. Biz en yakın komşusu olarak çok çalışmadan memnunuz. Yani ancak bu kadar olur diyebilirim. En kısa zamanda en mükemmelini yapmaya çalışıyorlar. Evlerin duruşu çok mükemmel. İşçileri de çalışan arkadaşlar da öyle diyor. Yani çok sağlıklı bir şekilde yapıldığını söylediler' şeklinde konuştu.
Yaralı Gazzelilerin Türkiye'ye intikali! Bakan Koca: Mısır Sağlık Bakanı ile görüşmemiz olumlu geçti
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sert tepki: Teröristlere selam gönderdiler
Uluslararası dev bankalardan TCMB ve Gaye Erkan yorumu: Enflasyonu düşürmede kararlı
İsrail vahşete doymuyor! İsrailli bakandan 'Atom bombası' çıkışı: Gazzelilere yönelik kan donduran sözler...
Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinde: Kavala ve Demirtaş'a selam gönderdi
İzmir ve Aydın'da sel felaketi: Ölü ve kayıplar var! Bazı evler yıkıldı, araçlar suya gömüldü
Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi! İşte beraberinde kaybeden isimler...
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda yeni genel başkan belli oldu! Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı
Başkan Erdoğan Rize'de vatandaşlara hitap ediyor
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP'de tansiyon yüksek! Değişimcileri topa tutan Kılıçdaroğlu'na Özgür Çelik'ten yanıt
Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar Ankara'ya çağrılacak
İsrail Filistinli işçileri böyle göndermişti! Her detayı dehşet verici: İşkence etmişler
AK Parti Gençlik Kolları 81 ilde eşzamanlı #SayStop yürüyüşü.... 'Türkiye'nin dört bir yanında kıyamdayız'
İngiliz medyası İsrail’i savunmak için sıraya girdi: Çocuk katliamlarına kan donduran kılıf!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! Değişim isteyenlere sert çıktı: Sırtımdan hançerlendim!
AK Parti'den İsrail'in katliamına sert tepki: Netanyahu hükümeti bir cinayet makinesidir
Başkan Erdoğan'dan 'garantörlük' vurgusu: Batı İsrail'e diyet borcunu ödüyor
Yahudi yerleşimciler terör örgütü gibi! Filistinlileri böyle katlediyorlar
META'dan sosyal işgal: Tepkiler çığ gibi büyüdü! Facebook ve Instagram’a reklam boykotu çağrısı…
Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den birçok bölge ve il için yeni uyarı geldi

Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den birçok bölge ve il için yeni uyarı geldi

Kırmızı melki sezonu başladı: Kilosu 200 liradan satılıyor

Kırmızı melki sezonu başladı: Kilosu 200 liradan satılıyor

Tüm dünya karanlığa gömülebilir! Uzmanlar o tarihe işaret etti!

Tüm dünya karanlığa gömülebilir! Uzmanlar o tarihe işaret etti!

Chrome tarihe gömülüyor! Artık bu cihazlarda çalışmayacak…

Chrome tarihe gömülüyor! Artık bu cihazlarda çalışmayacak…

Poşetten vahşet çıktı: Çöp atarken fark ettiler bunu yapan insan olamaz!

Poşetten vahşet çıktı: Çöp atarken fark ettiler bunu yapan insan olamaz!

Konut ve araç alım-satımında yeni dönem! Artık zorunlu oldu! İlanlar tek tek kaldırılıyor

Konut ve araç alım-satımında yeni dönem! Artık zorunlu oldu! İlanlar tek tek kaldırılıyor