Dilan Polat ve Engin Polat’ın neden tutuklandığı ortaya çıktı: Milyonlarca liralık sahte fatura ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat'ın neden tutuklandığı ortaya çıktı. Etkin pişman şüphelisi avukat Ahmet Gün sorgusunda her şeyi tek tek anlattı. Ortaya çıkan rakam ise dudak uçuklatacak cinsten...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet' suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Adliyeye sevk edilen 18 şüphelinin ifadeleri yaklaşık 4 saat sürdü.Savcılık ifadelerinin ardından Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, avukat Ahmet Gün, Alper Kürşat Polat, Metin Yılmaz, Gürsel Yılmaz, Yeşim Altınkalem Dalkıran, Beyzanur Gün, Ceydanur Gün, Can Polat, Nilgün Yılmaz, Halit Polat, Zekayi Tepe ve Can Doğu tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Savcılık tutuklama talebiyle hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, şüpheli Ahmet Gün'ün tasfiye halindeki kendine ait 5 şirketten Dilan Polat'a ait firmaya gerçek bir mal alış ve satış olmadan değişik zamanlarda 98 milyon 657 bin, 25 milyon 337 bin lira, 20 milyon, 150 milyon ve 29 milyon lira sahte fatura düzenlediğini ifade etti.Düzenlenen sahte faturaların MASAK analiz raporunda da tespit edildiğini belirten savcılık, 'MASAK analiz raporu, toplanan deliller ve etkin pişman şüpheli ifadesi gibi tüm soruşturma evrakı içeriğinden şüphelilerin çıkar amaçlı suç örgütü faaliyeti kapsamında sahte fatura ve belgelerle gerçek bir işleme dayanmayan gelirlerini kurmuş oldukları çok sayıda şirket üzerinden işleme tabi tutarak; sonuç olarak MİLDA Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi üzerinden akladıkları MASAK raporuna göre 250 milyon olduğu anlaşılmakta' denildi.Tutuklanan Dilan Polat ifadesinde 'Ben reklam yüzüyüm. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bütün ticari işleri Engin yapar. Tüm işleri eşim ve muhasebeciler takip ediyor' demişti.Engin Polat ise söz konusu iddiaları kabul etmemişti. Polat, 'Şirket açtım kapattım doğru, battı şirketim. Yolsuzluk yapmadık, bu paraları biriktirdik. Çalıştık emek verdik' demişti.Engin Polat'ın babası Sezgin Polat'ın ise suçlamaları kabul etmeyerek her şeyi avukatları Ahmet Gün'ün ayarladığını söylemişti.Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan biri olan Ahmet Gün'ün ise aylık gelirini 300 bin olarak gösterdiği, şirketlerin sadece avukatlığını yaptığını ifade ettiği öğrenilmişti.Yine soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat aylık gelirlerinin 150 - 200 bin lira arasında olduğunu söylemişti. Ancak çiftin satılan ürünlerle faturalandırılan ürünler arasındaki farkın açıklayamadıkları öğrenilmişti.Dilan ve Engin Polat ifade sırasında sorulan sorulara, 'Ahmet Gün ne dediyse onu yaptık' demişti.Gün ise ifadesinde, 'Bana ne dediyseler onu yaptım' demişti.