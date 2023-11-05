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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon açıklaması! Aylık bazda düşüş başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Yapısal reformlarla enflasyonu inşallah tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Aylık bazda sonuçlarını görmeye başladık. Geçtiğimiz ay yüzde 3’ün biraz üzerinde çıktı enflasyon, aylık bazda düşüş eğilimi başlamış durumda" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 5.11.2023 - 16:07 Güncelleme: 5.11.2023 - 16:13 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon açıklaması! Aylık bazda düşüş başladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Altındağ'da AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda enflasyona ilişkin önemli bir açıklamada yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde:

'Enflasyon arzu etmediğimiz düzeylere geldi bunu sorun olarak görüyoruz. Birinci öncelikli meselelerden görüyoruz. Tüm adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Yapısal reformlarla enflasyonu inşallah tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Aylık bazda sonuçlarını görmeye başladık. Geçtiğimiz ay yüzde 3'ün biraz üzerinde çıktı enflasyon, aylık bazda düşüş eğilimi başlamış durumda. Yıllık bazda düşüş gelecek 2024'ün ortalarına doğru bunu göreceğiz. 2026 yılında tek haneli rakamlara geleceğiz.

GAZZE AÇIKLAMASI: BU AYIP ONLARA YETER

Orta Doğu'da oynan oyunlar elbet bozulacak. Gazze'de 30 gündür insanlık ve savaş suçu işleniyor. İnşallah bu zulüm bitecek. Ateşkes çağrısı yapamayan ülkeler var. Bu ayıp onlara yeter. Kızgınız üzgünüz öfkeliyiz. Türkiye dün olduğu gibi bugün de haklı Filistin'in yanındadır. Başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulmadan kimse güvende değil.'
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