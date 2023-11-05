  • USD: 28,35 - 28,40
  • EURO: 30,16 - 30,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan toplu açılış törenine katılacak: Dev eserler hizmete giriyor! O projenin hikayesi 10 yıla dayanıyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleşen dev projelere yenileri ekleniyor. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün Rize'de toplu açılış töreni yapılacak. Törende; Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışı gerçekleşecek.

Başkan Erdoğan toplu açılış törenine katılacak: Dev eserler hizmete giriyor! O projenin hikayesi 10 yıla dayanıyor...
Ekleme: 5.11.2023 - 11:26 Güncelleme: 5.11.2023 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan toplu açılış törenine katılacak: Dev eserler hizmete giriyor! O projenin hikayesi 10 yıla dayanıyor...
Rize'ye gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aynı gün saat 14.00'da Rize şehir merkezinde Belediye Blokları olarak bilinen, kentsel dönüşüm alanının açılışını yapacak.

Başkan Erdoğan'ın katılacağı toplu açılış töreninin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) mütevelli heyet toplantısına katılması planlanıyor. Erdoğan'ın aynı gün Rize'den ayrılması bekleniyor.

RİZE'DE 404 OFİS VE 215 DÜKKAN HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı, kentsel dönüşüm kapsamında yapımı tamamlanan 404 ofis ve 215 dükkanın, 5 Kasım Pazar günü hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

Avcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde 2 yıl önce Rize Belediyesi ve TOKİ ortaklığıyla 8 bloktan oluşan Belediye Bloklarının bulunduğu alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına başlandığını belirtti.

Başkan Erdoğan toplu açılış törenine katılacak: Dev eserler hizmete giriyor! O projenin hikayesi 10 yıla dayanıyor...

HİKAYESİ 10 YILA DAYANAN PROJE HİZMETE GİRİYOR

Otopark dahil 95 bin metrekarelik alanda yeniden inşa edilen 8 blokta 404 ofis ve 215 dükkanın yer aldığını vurgulayan Avcı, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, 5 Kasım Pazar günü Rize'de 20'ye yakın projeyi hizmete alacak" dedi.

Avcı, sahil bandındaki binaların pek çoğunda deniz suyuna bağlı korozyondan kaynaklı problem ortaya çıktığını anımsatarak, "Hikayesi 10 yıla dayanan bir projeyi pazar günü Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile birlikte inşallah açacağız. Nitelik ve mimari bakımından çok özel bir proje oldu. Rizeli hemşehrilerimizin çok beğendiği bir proje ortaya çıktı" diye konuştu.

ARDEŞEN-AYDER YAYLA YOLUNUN TEMELİ ATILACAK

Avcı, 5 yıldır üzerinde çalışılan Ayder Yolu Projesi'nin temelinin de törende atılacağının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Rize'nin, Karadeniz'in, Türkiye'nin önemli bir yol ağına kavuşabilmesi için uzun yıllar verdiğimiz mücadele sonunda Ayder Yolu'nun ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah pazar günü temel atma töreni gerçekleştireceğiz. Ardeşen'den Ayder'e kadar takriben 40 kilometre uzunluğunda çok daha nitelikli bir yola bölgeyi kavuşturmuş olacağız"

Rize'nin çok değerli yatırımlar aldığına dikkati çeken Avcı, Şehir Hastanesi dolgu çalışmalarının tamamlandığını, üstyapı çalışmalarında ise ihale sürecinin sonuna gelindiğini aktardı.

Avcı, Şehir Hastanesi için 150 dönümlük alanın yeterli olduğunu ancak gelecek yıllarda büyütülme ihtimalini düşünerek dolgu alanın 350 dönüm olarak gerçekleştirildiği vurguladı.

Rize'nin gelişmeye devam ettiğini belirten Avcı, şunları kaydetti:

"Sahilde Millet Bahçesi 600 dönümü kaplayacak. Rize'de sosyal alan anlamında büyük açığı gideriyoruz. Belediye Bloklarımızı dönüştürerek adeta bir açık alışveriş merkezi planlaması ortaya koyduk. Hemen karşısında 600 dönüm, insanların aileleri ile vakit geçirebileceği sosyal alan inşa ediyoruz. Rize'yi geliştirmeye, dönüştürmeye devam edeceğiz"

Avcı, herkesi 5 Kasım'da gerçekleştirilecek toplu açılış törenine davet etti.
Yaralı Gazzelilerin Türkiye'ye intikali! Bakan Koca: Mısır Sağlık Bakanı ile görüşmemiz olumlu geçti
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sert tepki: Teröristlere selam gönderdiler
Uluslararası dev bankalardan TCMB ve Gaye Erkan yorumu: Enflasyonu düşürmede kararlı
İsrail vahşete doymuyor! İsrailli bakandan 'Atom bombası' çıkışı: Gazzelilere yönelik kan donduran sözler...
Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinde: Kavala ve Demirtaş'a selam gönderdi
İzmir ve Aydın'da sel felaketi: Ölü ve kayıplar var! Bazı evler yıkıldı, araçlar suya gömüldü
Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi! İşte beraberinde kaybeden isimler...
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda yeni genel başkan belli oldu! Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı
Başkan Erdoğan Rize'de vatandaşlara hitap ediyor
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP'de tansiyon yüksek! Değişimcileri topa tutan Kılıçdaroğlu'na Özgür Çelik'ten yanıt
Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar Ankara'ya çağrılacak
İsrail Filistinli işçileri böyle göndermişti! Her detayı dehşet verici: İşkence etmişler
AK Parti Gençlik Kolları 81 ilde eşzamanlı #SayStop yürüyüşü.... 'Türkiye'nin dört bir yanında kıyamdayız'
İngiliz medyası İsrail’i savunmak için sıraya girdi: Çocuk katliamlarına kan donduran kılıf!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! Değişim isteyenlere sert çıktı: Sırtımdan hançerlendim!
AK Parti'den İsrail'in katliamına sert tepki: Netanyahu hükümeti bir cinayet makinesidir
Başkan Erdoğan'dan 'garantörlük' vurgusu: Batı İsrail'e diyet borcunu ödüyor
Yahudi yerleşimciler terör örgütü gibi! Filistinlileri böyle katlediyorlar
META'dan sosyal işgal: Tepkiler çığ gibi büyüdü! Facebook ve Instagram’a reklam boykotu çağrısı…
Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den birçok bölge ve il için yeni uyarı geldi

Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den birçok bölge ve il için yeni uyarı geldi

Kırmızı melki sezonu başladı: Kilosu 200 liradan satılıyor

Kırmızı melki sezonu başladı: Kilosu 200 liradan satılıyor

Tüm dünya karanlığa gömülebilir! Uzmanlar o tarihe işaret etti!

Tüm dünya karanlığa gömülebilir! Uzmanlar o tarihe işaret etti!

Chrome tarihe gömülüyor! Artık bu cihazlarda çalışmayacak…

Chrome tarihe gömülüyor! Artık bu cihazlarda çalışmayacak…

Poşetten vahşet çıktı: Çöp atarken fark ettiler bunu yapan insan olamaz!

Poşetten vahşet çıktı: Çöp atarken fark ettiler bunu yapan insan olamaz!

Konut ve araç alım-satımında yeni dönem! Artık zorunlu oldu! İlanlar tek tek kaldırılıyor

Konut ve araç alım-satımında yeni dönem! Artık zorunlu oldu! İlanlar tek tek kaldırılıyor