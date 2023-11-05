Başkan Erdoğan Rize Valiliğini ziyaret etti... Futbolcuları kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize Valiliğine ziyarette bulundu. Erdoğan, burada Çaykur Rizespor Kulübü yönetimi, teknik heyeti ve futbolcularını da kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize Valiliğine ziyarette bulundu.Bazı programlara katılmak için memleketi Rize'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreni öncesi valiliğe gitti.Burada Vali İhsan Selim Baydaş tarafından karşılanan Erdoğan, tören mangasını selamladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Baydaş'tan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.Erdoğan, burada Çaykur Rizespor Kulübü yönetimi, teknik heyeti ve futbolcularını da kabul etti.