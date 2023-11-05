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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan Rize Valiliğini ziyaret etti... Futbolcuları kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize Valiliğine ziyarette bulundu. Erdoğan, burada Çaykur Rizespor Kulübü yönetimi, teknik heyeti ve futbolcularını da kabul etti.

Ekleme: 5.11.2023 - 17:05 Güncelleme: 5.11.2023 - 17:06 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Rize Valiliğini ziyaret etti... Futbolcuları kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize Valiliğine ziyarette bulundu.

Bazı programlara katılmak için memleketi Rize'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreni öncesi valiliğe gitti.

Burada Vali İhsan Selim Baydaş tarafından karşılanan Erdoğan, tören mangasını selamladı.

FUTBOLCULARI KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Baydaş'tan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan, burada Çaykur Rizespor Kulübü yönetimi, teknik heyeti ve futbolcularını da kabul etti.

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