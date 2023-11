Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sert tepki: Teröristlere selam gönderdiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.Girdiğim her mücadelede milletimin desteğini gördüm. Başarılarımızın gerisinde hep milletimiz var. Yarın asrı bulan yolculuğumun her safhasında milletimden başka yaslanacka gövde aramadım.Şu an karşımda 40 bin kişi var. Dün neydi buralar bugün ne oldu. Şimdi buradan inşallah dükkanlar, mağazalar çalışmaya başladığında tüm ofisler çalışmaya başladığında, herkes konutlarına yerleştiğinde buraların ne anlama geleceğini ne kadar güzel olacağını herhalde takdir ediyorsunuz.Milletimize bir söz vermiştik. Artık bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiştik. Aradan geçen 21 yıldan sonra hiçbri şeyin eskisi olmadığını görmenin kıvancını yaşıyoruz. Önceden buralar neydi? Şimdi nolduğunu görüyorsunuz dimi...Artık bu ülkede cuntacıların sesiçıkmıyor. Artık bu ülkede vesayetçilerin tekeli dönmüyor. Artık Bu ülkede kimse özyurdunda garip muamelesi görmüyor.Türkiye artık milletin devletidir. Kardeşlerim, biz tüm bu gelişmeleri, Cumhuriyeti cumhurla, ülkenin imkanlarını halkla buluşturarak sağladık. Tüm sahillerimiz bir tarafına denizi bir tarafına Anadolu'yu alan her vatandaşımız bu hissiyatla güne başlıyor. Tek başına bu başarının gururu bile bize yeter.Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çıtayı en tepeye çıkartıyoruz. Eskisinden daha çok çalışmamız gereken bir döneme giriyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu çevre başta olmak üzere olan bitenleri görüyorsunuz. Ateş çemberinin ortasındayız. Bu ateş çemberinin ülkemize zarar vermesini engelleyecek güce de sahibiz. Karadeniz'e barış gelecekse bizimle gelecektir.Balkanlarda Kafkaslarda huzur ve barışı biz tesis edeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtarılması, Gazze'de dünyanın gözü önünde işlenen katliamların durdurulması bizim boynumuzun borcudur. Bu ahlaksız, vicdansız, alçakça katliamı yapanları destekleyenlerin yüzüne gördüğümüz her yerde suçlarını haykırmak da tarihi sorumluluğumuzun bilincidir. Filistin'de masumları katledenlerin yakasına yapışacağız.Gazze'deki kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve tek başlarına bırakmayacağız.Bay Bay Kemal kime selam verdi? Demirtaş'a Kavala'ya. Kongreyi kazanan zat da onlara selam verdi. Özel de Kılıçdaroğlu da teröristlere selam gönderdi. Al birini vur ötekine...'