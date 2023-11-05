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8 ilde terör operasyonu! Çok sayıda mağara ve sığınak imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde düzenlenen "Kahramanlar" operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait 21 adet mağara ve sağanağın imha edildiğini açıkladı.

Ekleme: 5.11.2023 - 09:31 Güncelleme: 5.11.2023 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
8 ilde terör operasyonu! Çok sayıda mağara ve sığınak imha edildiİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar' operasyonunda 8 ilde 21 adet mağara ve sığınak imha edildi.' dedi.

ÇOK SAYIDA GIDA, YAŞAM VE SAĞLIK MALZEMESİELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, 1 adet uçaksavar, 8 adet AK-47 piyade tüfeği, 26 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 28 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 2 adet 3 kg TNT, 3 adet M1 piyade tüfeği, 4 adet makinalı tüfek, 3 adet el bombası, 3 adet EYP, 9 bin 838 adet mühimmat, 35 adet tüp, 5 adet telsiz ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip imha edildi.
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