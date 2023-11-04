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Yahudi yerleşimciler terör örgütü gibi! Filistinlileri böyle katlediyorlar

Gazze’yi haritadan silmek için soykırıma başvuran İsrail yönetimi, Batı Şeria’da da devlet terörünü artırıyor. Örgüt gibi hareket eden Yahudi yerleşimciler, Filistinlileri katlediyor.

Yahudi yerleşimciler terör örgütü gibi! Filistinlileri böyle katlediyorlar
Ekleme: 4.11.2023 - 12:27 Güncelleme: 4.11.2023 - 12:45 / Editör: Ozge Selin
Yahudi yerleşimciler terör örgütü gibi! Filistinlileri böyle katlediyorlar
Gazze'yi içindekilerle birlikte haritadan silmeye yönelik soykırım saldırılarında her tür barbarlığa başvuran İsrail rejimi, bir yandan da Batı Şeria'daki devlet terörünün şiddetini artırıyor. İsrail ordusunun yanı sıra yerleşimci adı verilen gaspçılar bombardımanın olmadığı yerlerde Filistinlilerin mülklerine el koyuyor, masumlara kıyıyor. Batı Şeria'da son 28 günde öldürülen 121 kişi arasında 39 çocuk olduğu düşünülüyor. Bu katliamların çoğunu Yahudi yerleşimciler işledi.

SULARI KESİYORLAR
Yahudi yerleşimcileri silahlandırarak Filistinlileri katletmeye sevk eden İsrail askerleri, bir yandan da bazı köyleri SİHA'larla bombardımana tabi tutyor. Kimi bölgelerde köylüler yoğun bombardıman nedeniyle köylerini terk etmek zorunda kaldı. İsrail bombardımanlarla devam ettirdiği devlet terörü ve yerleşimciler eliyle yürüttüğü sivil terör yanında diğer her tür vahşi stratejiyi de uyguluyor. Bunlardan biri de köylerin su kaynaklarını kesmek. İsrail güçleri, Tulkarem'in güneydoğusunda işgal altındaki Batı Şeria köyü Beit Lid'in su kaynağını kesti.

Yahudi yerleşimciler terör örgütü gibi! Filistinlileri böyle katlediyorlar

YOLLARI YERLE BİR ETTİLER
Cenin'de ise İsrail'in insansız hava aracı saldırıları şehrin yoğun nüfuslu mülteci kampını vurduğunda ve askeri buldozerler yolları yerle bir ettiğinde de 5 kişi öldürüldü. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) bu konuya dikkat çekerek, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 313'ü çocuk olmak üzere 828 kişiden oluşan en az 98 hanenin Yahudi yerleşimcilerin şiddeti nedeniyle yerinden edildiğini duyurdu.
Batı Şeria'da uzun süre görev yapan İHH Mütevelli Heyeti Üyesi İzzet Şahi de 'İsrail, yerleşimcilerin hepsini birer asker haline getirdi. Filistinlilerin köylerine saldırıyor, ev ve araçlarını yakıyorlar ve bunlardan hesap sorulmuyor' dedi.

Yahudi yerleşimciler terör örgütü gibi! Filistinlileri böyle katlediyorlar

LÜBNAN-İSRAİL ABD HATTINDA SÖZ DÜELLOSU
Lübnan'da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Hamas'ın İsrail'de 7 Ekim'de düzenlediği saldırılar sonrası ilk kez konuştu. Gazze'ye desteklerinin süreceğini söyleyen Nasrallah., ABD üslerini hedef alacaklarını belirterek 'Tüm seçeneklere hazırız' dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Nasrallah'ın konuştuğu sırada Hizbullah'ı tehdit etti. Tel Aviv'de Netanyahu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ise üsleri korumak için tüm önlemleri alacaklarını kaydetti.
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