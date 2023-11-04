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Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar Ankara'ya çağrılacak

Dışişleri Bakanlığı: Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar’ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağrılması kararlaştırılmıştır.

Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar Ankara'ya çağrılacak
Ekleme: 4.11.2023 - 15:41 Güncelleme: 4.11.2023 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar Ankara'ya çağrılacak
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesi üzerine, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını bildirdi.

Bakanlık, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 'İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze'de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrılması kararlaştırılmıştır.' ifadeleri kullanıldı.

Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar Ankara'ya çağrılacak

İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA CAN KAYBI 9 BİN 488'E YÜKSELDİ

Katil İsrail'in 29 gündür yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı, son 24 saatte 261 artarak 9 bin 488'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesinde düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 261 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini söyleyen Filistinli yetkili, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 488'e çıktığını, en az 24 bin kişinin yaralandığını belirtti.

Kudra, saldırıda yaşanan kayıpların yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlıların oluşturduğuna dikkati çekti.

İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında hala insanlar olduğunu aktaran Kudra, 1250'si çocuk, 2 bin 200 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu kaydetti.

SAĞLIK KURULUŞLARI VE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK SALDIRILAR

Kudra, İsrail'in sağlık sistemine yönelik saldırılarını sürdürdüğüne işaret ederek, bugüne kadar 150 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 27 ambulansın da hizmet dışı kaldığını duyurdu.

İsrail'in 105 sağlık kuruluşunu hedef aldığını belirten Kudra, yakıt yetersizliği veya bombardımanlar nedeniyle 16 hastane ile 32 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığını ifade etti.

Kudra, Gazze'deki hastanelere gelen yaralıların durumunun kritik ve komplike olduğunu, hastanelerde tedaviye yönelik ekipmanın olmaması nedeniyle her gün çok sayıda yaralıyı kaybettiklerini vurguladı.

Filistinli yetkili, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki ve Gazze kentindeki yaralıların Gazze'nin güneyine oradan da Refah Sınır Kapısı'na tahliyesini kasıtlı şekilde engellediğine dikkati çekti.

İsrail ordusunun dün Eş-Şifa Hastanesinin girişindeki ambulansları hedef aldığı, 13 kişinin ölümüne, 26 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıyı anımsatan Kudra, 'İşgal güçleri Refah Sınır Kapısı'na ulaşmak için güneye doğru Şifa Hastanesi önündeki ambulans konvoyunu hedef aldı' dedi.
Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar Ankara'ya çağrılacak
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